O okruh jsme se starali, zní z Istanbulu

Turecko hostilo závody formule 1 v letech 2005 až 2011. V roce 2017 okruhu propadla licence Grade 1, která je pro pořádání závodů F1 nutná a to i v současné mimořádné době. Mělo by se ale jednat jen o formalitu a drobné úpravy, na které mají místní do 15. listopadu dostatek času.

V roce 2013 převzala Istanbul Park společnost Intercity. Vznikla na něm půjčovna aut, ale konaly se tam také různé cyklistické akce, testy aut, jezdí tam i Porsche, které zákazníkům nabízí zážitkové jízdy apod.

„Od roku 2013, kdy jsme převzali správu Intercity Istanbul Parku, se snažíme znovu přivést formuli 1 do Turecka,“ řekl předseda představenstva Intercity Vural Ak.

„Kvůli naší zemi jsme nadšení, že naše úsilí bylo úspěšné. Během této doby jsme se pečlivě starali o Intercity Istanbul Park, jednu z nejcennějších investic naší země. Jsme velmi nadšeni vyhlídkou na přípravu místa konání, abychom mohli zajistit, že se Istanbulu dostane pozornosti světa, kterou si opravdu zaslouží.“

„Při podpisu smlouvy jsme se jako Intercity zavázali převzít všechny závazky. Vzhledem k velkým výzvám, kterým v současné době čelí svět a Turecko, bylo zásadní, aby jsme se snažili vrátit formuli 1 zpět do Turecka, ale nezatěžovali náš stát. V průběhu celého projektu jsme však cítili stálou podporu našeho státu a za to bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali, zejména panu prezidentovi Erdoğanovi.“

„Od doby, kdy jsme převzali správu Intercity Istanbul Parku, jsme každý rok organizovali více než 300 dnů akcí, vzdělávacích programů a festivalů týkajících se motorsportu, bezpečnosti provozu a automobilového průmyslu. Jedním z klíčových faktorů, který vedl vedení formule 1 k zahrnutí Istanbulu do svých plánů pro rok 2020, byla skutečnost, že i když se závody nekonaly, tak jsme v průběhu posledních devíti let vždy udržovali trať aktivní a připravenou.“