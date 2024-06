O náš další vztah se vůbec nebojím, říká Leclerc po výměně názorů se Sainzem

Charles Leclerc byl na situaci dotazován v Rakousku a nemyslí si, že by to mělo vliv na jeho vztah se Sainzem.

„Co se týče našeho vztahu, tak vůbec ne. Už jen proto, že jsme se v neděli večer vrátili stejným letadlem.“

„Jako vždy jsme se o tom pobavili. Myslím, že zvenčí se ten problém vždy zdá obrovský, ale pak mezi námi... známe se dobře už tolik let, že víme, že po závodě je tam napětí – oba jsme v zápalu okamžiku zklamaní jeden z druhého, ale pak spolu mluvíme a všechno je v pořádku.“

„O náš další vztah se vůbec nebojím. Dokonce i v závodě, kde to bylo trochu napjatější, což se v minulosti stalo a možná to nebylo naposledy, ale celou dobu jsme to zvládali tak, že jsme spolu mluvili, a pak je to všechno v pořádku i do budoucna. A je to úplně stejné, takže se vůbec neobávám.“