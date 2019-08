O místa v Haasu je mezi jezdci zájem, pochvaluje si šéf týmu Steiner

Po úspěšném loňském ročníku, kdy americká stáj obsadila v konečném hodnocení Poháru konstruktérů páté místo, zůstali u týmu Haas i v letošní sezóně Kevin Magnussen a Romain Grosjean.

Letošní vůz Haasu, model VF-19, se však potýká s problémy a týmu patří v Poháru konstruktérů po polovině sezóny předposlední pozice.

Steinera ovšem i přesto podle jeho slov kontaktují jezdci, kteří mají zájem přestoupit k týmu Haas.

„V závodění se vždy trápíte a myslím, že lidé vidí, že je oslovujeme a tvrdě pracujeme na tom, abychom přišli na to, co dělat,“ řekl Steiner.

„Jezdci mají stále zájem tu jezdit, protože vidí, že jako tým nejsme slabí. Máme nějaké problémy, ale tvrdě na nich pracujeme. Jsme v tomto velmi transparentní, nesnažíme se hledat výmluvy pro cokoliv, co děláme.“

Příčinu vidí Steiner zejména ve voze. „Takový vůz, ve kterém se kvalifikujete na šestém místě a pak s ním nemůžete závodit, je velmi neobvyklý. Není to vůz, který by nejel. Za určitých okolností jede a jsem si jistý, že najdeme řešení. Nejpozději příští rok pro to musíme mít řešení.“

Haas zatím nemá potvrzeného ani jednoho pilota pro příští sezónu. Podle Steinera tým vyčkává na první kroky na jezdeckém trhu.

„Je to jako každý rok, musí spadnout první dílek domina a pak spadnou i ostatní,“ dodává.

Foto: Getty Images / Mark Thompson