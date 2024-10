O lepším výsledku jsme nemohli ani snít, říká Leclerc po double Ferrari

„Nebyl to jednoduchý víkend,“ řekl Leclerc, kterého cituje Sky Sports. „Měl jsem nějaké potíže. V autě jsem se necítil dobře, ale věřil jsem, že se to v závodě zlepší a to se také stalo.“

„Viděli jsme to ve sprintu... nebáli jsme se, ale mysleli jsme si, že se ostatní zlepší. Ale i tak jsme stále měli navrch.“

„S dneškem jsem opravdu spokojený. Double pro tým. O lepším výsledku jsme nemohli ani snít.“

„Byla to dobrá první zatáčka. Udělal jsem přesně to, co jsem chtěl. Měli jsme dobrý start a věděli jsme, že to bude velmi těsná první zatáčka. Včera jsem byl obětí a dnes jsem vyhrál. V prvním stintu nám to pomohlo, protože jsme měli velké tempo. Ve druhém to byla otázka zvládnutí zadní části.“

Ferrari na rozdíl od všech hlavních soupeřů nenasadilo v Austinu žádná vylepšení. Leclerc si ale pochvaluje upgrady z předešlých víkendů.

„Odvedli jsme skvělou práci. Tempo vozu bylo opravdu dobré. To je zásluha inženýrů. Pracovali jako blázni, aby přinesli vylepšení, která jsme měli v Singapuru a v několika posledních závodech. Zdá se, že se to vyplácí.“

„Celý tým pracuje skvěle. Zastávky v boxech byly dobré a všechno fungovalo dobře, takže jsem opravdu, opravdu spokojený.“

„Stále se snažíme získat titul, ale je to dobrý začátek tohoto trojzávodu.“

Sainz si užíval „útočný mód“

„Gratuluji celému týmu a Charlesovi k úžasnému výsledku, který nás v boji o titul konstruktérů posunul přesně tam, kde chceme být,“ řekl Carlos Sainz.

„Věděl jsem, že se bude hodně rozhodovat na startu. Věděl jsem, že Lando a Max půjdou tvrdě do první zatáčky, ale bohužel jsem z toho vyšel nejhůř.“

„Přestože tempo od startu bylo opravdu dobré a já byl opravdu rychlý, pozice na trati je opravdu klíčová a já se musel spokojit s druhým místem, což je ale i tak dobrý výsledek.“

„Silnou stránkou letošního auta je určitě to, že můžeme jezdit dlouhé stinty a máme nízkou degradaci. Je to něco, co mě opravdu baví a díky čemu si závodění letos užívám mnohem víc než loni.“

„Loni jsme všechny závody strávili bráněním a ztrácením pozic. Letos můžeme jet v útočném módu, moc nepřemýšlet o pneumatikách a jen tlačit a předjíždět, což je zábava. Hodně si to užívám. Doufám, že to tak zůstane až do konce roku.“