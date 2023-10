O Leclerca se chvílemi pokoušel infarkt

Monačan získal pole position po smazání nejlepšího času Verstappena, který byl o pět tisícin rychlejší.

Charles Leclerc (2. v tréninku / 1. v kvalifikaci)

Vítěz kvalifikace se v pátek večer postaral o několik zábavných momentů, které zapřírčinilo nedorozumění v týmovém rádiu.

„Měl jsem skoro infarkt, když mi inženýr řekl „traťové limity“. Když jsem to slyšel, bouchnul jsem do volantu i do helmy. Pak jsem ale slyšel Verstappenovo jméno a bylo to v pohodě.

Proto jsem jen Xavimu řekl, aby před traťovými limity vždy nejdřív zmínil jméno konkrétního jezdce,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz (8. v tréninku / 4. v kvalifikaci)

Vyjádření španělského pilota doplníme.