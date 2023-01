O jeden závod méně. Náhrada za Velkou cenu Číny nebude

Formule 1 potvrdila, že letošní kalendář bude mít jen 23 závodů. Čína v něm nebude a ani nebude nahrazena žádným jiným závodem.

Formule 1 na začátku prosince potvrdila, že se původně plánovaná Velká cena Číny nebude konat ani letos. Důvodem byla omezení související s pokračující vlnou covidu v zemi.

Okamžitě se začalo spekulovat, který závod volný slot 16. dubna nahradí. Ve hře byly Portugalsko a Turecko. Nedávno se zase objevily informace, že by se v Šanghaji přece jen mohlo jet. Čína po protestech uvolnila restrikce, ačkoliv situace v zemi rozhodně není ideální – mnohé státy na to reagují a poté, co Čína „otevřela hranice“, zavádí různá opatření pro cestující z Číny.

Formule 1 ovšem nyní potvrdila, že se v Číně nepojede a nebude ani žádná náhrada. V neděli 2. dubna nás tak čeká Velká cena Austrálie, na kterou naváže až 30. dubna závod v Baku.