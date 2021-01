O Grosjeana má velký zájem tým Dale Coyne v IndyCar

Poté, co přišel o sedačku v týmu Haas, Grosjean řekl, že do budoucna se poohlíží po několika jiných závodních sériích, včetně IndyCar.

Grosjean přiznal, že po vážné nehodě během Velké ceny Bahrajnu, kdy po silném nárazu do bariéry začal jeho vůz hořet, si musel znovu rozmyslet, zda chce v budoucnu být v IndyCar, kde se závodí také na oválech.

Tým Dale Coyne Racing, se kterým Grosjean již delší dobu jedná, má jednu z posledních volných sedaček pro letošní sezónu IndyCar. Tento týden bylo oznámeno, že se do týmu vrací pilot Ed Jones, majitel stáje při příležitosti oznámení řekl, že doufá, že „našeho druhého pilota oznámíme příští týden“.

Sám Coyne by velmi rád viděl Grosjeana ve svém týmu, jedná ale zároveň i s jinými jezdci.

„Všichni byste mohli vytvořit seznam stovek jezdců, kteří jsou zaměstnaní, nezaměstnaní, v Americe, Evropě, v jakékoliv zemi. Tuto zimu jsme mluvili zřejmě s každým z nich. Bylo to úžasné. Romain je samozřejmě dobrý pilot a moc rádi bychom ho měli,“ řekl Coyne.

„Pracujeme také na několika dalších. Příští týden snad vše dokončíme, oznámíme a v únoru vyrazíme k testům.“

Zatím není ani jasné, zda by Grosjean absolvoval celou sezónu včetně oválových závodů, nebo by se Coyne rozhodl pro formát jako například u týmu Chipa Ganassiho, kde legenda šampionátu NASCAR Jimmie Johnson, který po 19 letech a sedmi získaných titulech odešel do IndyCar, pojede jen na přírodních a městských okruzích. Na oválech v jeho voze bude závodit Tony Kanaan.

Jezdci u týmu Dale Coyne ale většinou absolvují celou sezónu. Minulý rok v týmu působili Santino Ferrucci a Alex Palou.