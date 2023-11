O co se (ne)hraje v posledním závodě sezóny 2023?

Formule 1 má před sebou poslední závod sezóny 2023. O co se ještě bude závodit?

O titulech je rozhodnuto už dávno. V Las Vegas se rozhodlo také o druhém a třetím místě v šampionátu jezdců. Je to pomyslné pódium sezóny, ale má to také praktický význam. První tři jezdci dostanou pozvánku na galavečer FIA. Pro Lewise Hamiltona by mělo jít o první účast od roku 2020. Vloni mezi prvními třemi nebyl a o rok dříve galavečer bojkotoval kvůli finále sezóny.

Další místa v šampionátu jezdců už mají spíše malý význam. Ale samozřejmě je dobré skončit mezi prvními deseti či pěti. A před posledním závodem sezóny to vypadá na pěkný souboj:

4. Carlos Sainz: 200 bodů

5. Fernando Alonso: 200 bodů (-)

6. Lando Norris: 195 bodů (-5 bodů)

7. Charles Leclerc: 188 bodů (-12 bodů)

Pohár konstruktérů

Mnohem důležitější jsou souboje v Poháru konstruktérů. Každá pozice se počítá – část peněz z komerčních práv se rozděluje podle pořadí v šampionátu. Samozřejmě to má i nevýhodu – pořadí v šampionátu týmu diktuje, jak moc může využít CFD simulace a aerodynamický tunel. Je to vázáno na osmitýdenní cykly, ale zjednodušeně řečeno pořadí po nedělním závodě určí tyto parametry pro prvních šest měsíců příštího roku. Poté se přepočítají podle akutálního pořadí.

Druhé místo

O titulu je už rozhodnuto. O druhé místo se stále bojuje a je to hodně napínavý souboj! Mercedes má náskok jen 4 body.

V případě rovnosti bodů by dnes skončilo druhé Ferrari, které má více (1) vítězství. Pokud by Mercedes v Abú Dhabí vyhrál, ale Ferrari získalo o 4 body více (dost nepravděpodobný scénář), tak druhých míst má dnes více Mercedes (tři versus dva), případně třetích má více Ferrari (5 versus 4).

Čtvrté místo

Ve hře o čtvrté místo jsou McLaren a Aston Martin. Zatím je čtvrtý McLaren, ale má náskok jen 11 bodů. To je i není málo. Tým může v Abú Dhabí získat až 44 bodů, ale asi nelze očekávat, že Alonso se Strollem získají double. V Las Vegas získal Aston Martin o 10 bodů více. Bylo to ale poprvé od Zandvoortu, kdy Aston Martin bodově porazil McLaren. V Nizozemsku shodou okolností získal Aston právě o 11 bodů více. Aston Martin bude pro zisk čtvrtého místa potřebovat, aby měl McLaren špatný víkend.

V případě bodové rovnosti by zřejmě skončil výše McLaren – pokud Aston nevyhraje závod, bude mít McLaren více druhých míst (nyní 7 versus 3).

V zemi nikoho

Na šestém místě je Alpine. Francouzský tým letos skončí šestý, což je o dvě pozice hůře než vloni.

Dolní čtyřka

Na konci tabulky se ještě může situace změnit. Opět platí, že teoreticky je ve hře hodně bodů, ale pokud se nestane něco mimořádného, budou tyto čtyři týmy brát v lepším případě drobky.

7. Williams: 28 bodů

8. AlphaTauri: 21 bodů (-7 bodů)

9. Alfa Romeo: 16 bodů (-12 bodů)

10. Haas: 12 bodů (-16 bodů)

A něco navíc...

Zajímavé je také sledovat interní souboje. Alex Albon je jediný, koho letos týmový kolega v kvalifikaci neporazil. Nejvyrovnanější je to u Mercedesu. Zatím vede Hamilton, ale skóre je 11:10. Russell už nemůže Hamiltona porazit ale může ho vyrovnat.