O AlphaTauri měl zájem český investor a spekulace o Alonsovi možná šíří on sám, říká Marko

Na sociálních sítích vznikla mezi Mexikem a Brazílii spekulace, podle které by Alonso mohl zamířit k Red Bullu. Helmut Marko by nebyl překvapen, pokud by je šířil sám Alonso.

Foto: Getty Images / Mark Thompson