O Alonsovi vznikne nová píseň. Téma je jasné – El Plan

Fernando Alonso je z Ovieda v Asturii. Ze stejné autonomní oblasti je také zpěvák Ramón Melendi. V současné době pracuje na „projektu El Plan“. Půjde o novou píseň o Alonsovi.

Melendi už v době, kdy Alonso jezdil poprvé za Renault a vyhrál dva tituly, složil píseň „El Nano“. Ve španělštině to znamená prcek, což byla přezdívka Fernanda Alonsa. Kromě toho ale složil také píseň o Asturii, kde se Fernando Alonso rovněž zmiňuje.

„El Plan nakonec znamená naději. Myslím, že lidé po špatných časech touží po naději,“ řekl Melendi v rozhovoru s Alonsem na Instagramu.

„El Plan musí zůstat tajemstvím, to si necháme pro sebe, ale myslím, že se lidem bude líbit, když pro ně budeme mít překvapení,“ řekl Alonso.

„Jsem si jistý, že letošní rok bude skvělý pro tebe i pro všechny lidi, kteří tě před lety sledovali a zamilovali si formuli 1,“ řekl Melendi.

„Součástí El Plan je trocha nadšení, které po pandemii nebo po tom, co v těchto dnech vidíme v Rusku či na Ukrajině, tolik potřebujeme. Všichni se toužíme vrátit do minulosti a s vaší písní se to děje.“

„Jsou lidé, kteří mě zastavují na ulici a říkají: ‚Ani nevíš, jakou mám radost, že jsi zpátky ve formuli 1.‘ Když poslouchám tu písničku, je to, jako bych omládl o 15 let. Lidé se rádi vracejí o 15 let zpátky a spousta lidí mi říká: ‚Tohle mi připomíná dobu, kdy jsme byli šťastní,‘ jako bychom teď šťastní nebyli,“ vysvětlil Alonso.