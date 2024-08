Nyní je to těžké, ale věděl jsem, že loňskou sezonu nebude možné zopakovat, tvrdí Verstappen

Zatímco vloni vyhrál Red Bull 21 z 22 závodů, letos je situace jiná, když má po 14 odjetých závodech „pouze“ 50procentní úspěšnost. Tým navíc nyní nevyhrál čtyři závody v řadě, což je pro stáj z Milton Keynes nejdelší série bez výhry od roku 2020.

A přestože Red Bull i samotný Max Verstappen stále vedou oba šampionáty, Nizozemec přiznává, že aktuální situace, ve které musí podávat 100procentní výkony, pokud se chce udržet vpředu, pro něj není snadná.

„Je to těžké, nebudu lhát,“ prohlásil trojnásobný šampion v rozhovoru pro maďarský web Formula.hu.

„Samozřejmě se vždy ze sebe snažím vydat to nejlepší. Když mám dobré auto, usnadňuje to život mně i týmu. V současné době to tak ale není, takže musíme bojovat o každou pozici na špici. Tak je to ale v pořádku,“ uvedl Verstappen, který v „nové realitě“ vidí i pozitiva.

„Svým způsobem je to fajn, každého to udržuje ve střehu. Jen se musíme snažit ještě trochu zlepšit a pokusit se znovu dostat do pozice, kdy budeme opravdu konkurenceschopní,“ vyzval vítěz 61 velkých cen.

Ačkoliv má nyní Verstappen náskok v šampionátu ve výši 78 bodů, do loňské suverenity, kdy vyhrál 19 závodů, má daleko.

„Loňský rok jsem si opravdu užil, ale zároveň jsem věděl, že takovou sezonu už nikdy nezažijeme. Je velmi nereálné, abysme měli opět tak silný ročník, takže jsem byl na takové věci vždy připraven. Samozřejmě bych doufal v trochu větší náskok, ale tak už to chodí,“ dodal smířlivě pilot Red Bullu.