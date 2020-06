Nürburgring hostil testy DTM, Kubica absolvoval 541 kol

Od pondělí do čtvrtka hostil německý Nürburgring odložené testy DTM. Ty se měly původně uskutečnit v Monze, kvůli koronaviru však nakonec italský okruhu z itineráře letošní sezóny zcela vypadl.

Polák Robert Kubica pod hradem Nürburg maximálně zužitkoval čas vyčleněný na pobyt na trati a během čtyř dnů najel 541 kol, což odpovídá vzdálenosti 1963 km. Více během testů najezdil jen německý pilot Audi a šampion DTM z roku 2013 Mike Rockenfeller, který zaznamenal 569 kol a jako jediný překonal hranici dvou tisíc testovacích kilometrů.

Pětatřicetiletý pilot seděl během uplynulých testů ve voze DTM potřetí v životě. Se současným vozem BMW M4 Turbo testoval již v prosinci během nováčkovských testů. Poprvé přišel Kubica s německým šampionátem do kontaktu v roce 2013, kdy otestoval tehdejší Mercedes. „Stříbrné šípy“ už dnes v DTM nepůsobí.

V kombinovaném pořadí složeném z výsledků všech testovacích dnů obsadil Kubica s časem 1:19.493 dvanácté místo. Nejlepší čas testů 1:18.911 si připsal potomek rakouských císařů Ferdinand von Habsburg, který pro sezónu 2020 získal závodní sedačku u belgického zákaznického týmu Audi WRT.

Naopak až za Kubicou se v testech umístil tovární pilot BMW a dvojnásobný šampion DTM Marco Wittmann s časem 1:19.581, polský pilot však dobře ví, že první sezóna je pro nováčky v německém seriálu vždy velmi obtížná.

„Šampionát i jezdce pochopitelně hodnotím velmi vysoko. V závodních podmínkách nemám s těmito vozy žádné zkušenosti, takže to pro mě je jako skok do hluboké vody,“ řekl jezdec červenobílého BMW #8 francouzské stáje ART po testech pro web motorsport.com

„Formule 1 je pořád nejvyšší okruhová kategorie a WRC je špička scény rally. Vyzkoušel jsem oboje, ale z hlediska konkurence se DTM příliš neliší. Proto je to pro mě velká výzva,“ dodal Kubica.

„Závodní víkendy DTM jsou velmi kompaktní, nestráví se tolik času na trati, nemůžete vymyslet tolik věcí, nemáte mnoho příležitostí se učit. Zkušenosti hrají velmi důležitou roli,“ uvědomuje si Polák.

Kubica bude v závodech DTM soupeřit s dalším bývalým pilotem formule 1 Timem Glockem, který v šampionátu působí v barvách BMW od roku 2013. Glock si na první vítězství musel počkat až do posledního závodu své debutové sezóny na Hockenheimringu a sám několikrát přiznal, že v DTM nehledal potřebnou rychlost lehce. Ani Kubica podle vlastních slov neočekává, že by jeho transformace z pilota F1 na jezdce DTM probíhala snadno.

„Vždy bylo a vždy bude velmi obtížné přejít z jedné kategorie, kde dlouho závodíte, a která je jako formule 1 velmi unikátní z hlediska přístupu k řízení, do naprosto odlišné kategorie DTM, kde musíte závodit proti mnohem zkušenějším pilotům.“

„Někdy máte více štěstí, někdy zase méně. To také záleží na tom, jaké auto řídíte a na situaci v daném roce. Každopádně je tohle ale jeden z aspektů, který působí těžkosti.“

„Nejedná se jen o samotné řízení, ale i o veškeré procedury okolo. Tak na příklad starty. Sice jsem absolvoval mnoho startů z klidu, teď ale budu ovládat spojku nohou poprvé po sedmnácti letech,“ popsal Robert Kubica úskalí vozu DTM.

„Zkušenosti z jiných kategorií pomáhají procentuálně jen velmi málo. U většinu věcí musíte zapomenout na to, co jste se naučil a učit se znovu podle toho, co vyžaduje řízení a ovládání nového auta.“

Závodní debut v DTM čeká Roberta Kubicu 1. srpna v belgickém Spa a následovat budou závodní víkendy na braniborském Lausitzringu (15.-16.8. a 22.-23.8.), v holandském Assenu (5.-6.9.), na Nürburgringu v Porýní-Falci (12.-13.9. a 19.-20.9.), v belgickém Zolderu (9.-10.10. a 17.-18.10.) a na Hockenheimringu v Bádensku-Württembersku (7.-8.11.). V rámci každého závodního víkendu se uskuteční dva závody.

Dominance Audi

Minulou sezónu DTM zcela ovládla automobilka Audi, která bude v roce 2020 obhajovat všechny tři dostupné tituly – značkový, týmový a jezdecký. V cestě bude Audi stát pouze bavorské BMW, Aston Martin šampionát opustil po jediné sezóně.

Jezdci značky čtyř propojených kruhů zcela ovládly předsezónní testy. Za nejrychlejším von Habsburgem, který pilotuje netovární vůz, se umístila tři Audi RS 5 Turbo továrních pilotů Nica Müllera, Reného Rasta a Jamieho Greena.

„Na Nürburgringu jsme absolvovali dobré předsezónní testy. Během prvního dne jsem na suchu ujel 150 kol. Během druhého dne v přestávce na oběd pršelo, takže jsme mohli testovat i v mokrých podmínkách. Kolem a kolem, jsme velmi šťastní,“ pochvaloval si průběh testů dvojnásobný mistr DTM a úřadující šampion René Rast.

V závěsu za čtyřmi vozy Audi se v testech umístil nejlepší pilot BMW Sheldon van der Linde z Jihoafrické republiky. Kvůli současným omezením v letecké dopravě se testů nemohl zúčastnit letošní nováček DTM a bývalý pilot IndyCar Ed Jones, který žije v Dubaji a závodí pod licencí Spojených arabských emirátů.

Třetím nováčkem letošní sezóny bude po Kubicovi a Jonesovi Švýcar Fabio Scherer, kterého angažoval tým WRT.

Po sezóně 2020 opustí DTM Audi a ve startovní poli tak zbyde pouze BMW. Nad šampionátem tak visí existenční otazník.

Sestřih prvního dne testů

Sestřih druhého dne testů

Foto: DTM