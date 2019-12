Nuda ve Francii? Paul Ricard zvažuje změny

Podle Motorsport.com by mohly na okruhu Paula Ricarda proběhnout větší úpravy. Zatím nebylo oficiálně potvrzeno o jaké změny půjde a ani jejich termín.

Předběžné plány zahrnují přepracováni šikany na rovince Mistral, přidání třetí zóny DRS před Signes a zcela novou podobu první části okruhu – zejména asi mezi první a čtvrtou zatáčkou. Mělo by se tam jet rychleji a tedy i tvrději brzdit.

Bývalý šéf Lotusu a McLarenu Eric Boullier, který je nyní strategickým poradcem francouzské grand prix, říká, že už v červenci začal jednat s ředitelem závodu Michaelem Masim a následně také s FOM.

„Zeptal jsem se, co musíme udělat? Vrátili se ke mně s úplně novým rozložením tratě. Už to nebyl Paul Ricard, ale úplně nový okruh, takže jiný příběh! Ale tohle bylo součástí účelu mé žádosti, abych zjistil, co se dá udělat.“

Boullier nakonec vybral dobré a hlavně realistické nápady. Některé další možnosti jsou podle něj složité.

„Všichni říkají, ať dáme pryč šikanu, dostaneme rovinku a problém bude vyřešen. To sice ano, ale vytvoří mi to další problémy, protože tam mám 10 000 míst na tribuně. Hlavním zdrojem příjmů promotéra velké ceny je prodej vstupenek.“

„Kam mám dát těch 10 000 lidí na tribuně? Navíc se tam také odehrály všechny předjížděcí manévry.“

„Můžeme trochu změnit konfiguraci, aby se tam brzdilo ještě více a přidat druhé části 20 metrů. Pokud tam dáme třetí DRS zónu, mohli bychom vidět možná další předjíždění.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek