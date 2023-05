Nuda v Baku. Vítězové a poražení Velké ceny Ázerbájdžánu 2023

Sergio Pérez

Pokud by F1 závodila jen v městech, jako to dělá formule E, stal by se Sergio Pérez mistrem světa. Dobrá, možná je to nadsázka, ale Pérezovi se na městských tratích zkrátka daří. V Baku dokázal vyhrát sprint i závod a stal se prvním jezdcem, který tam vyhrál podruhé (závod).

Před víkendem v Baku ztrácel na Verstappena 15 bodů, nyní je to už jen 6. Pérezovi v závodě pomohl safety car (který uškodil Vestappenovi), ale nebyla to úplně náhoda. Pérez byl blízko Verstappena, vyvíjel na něj tlak a donutil ho zajet k mechanikům dříve. Po restartu závodu situaci kontroloval až do konce.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli