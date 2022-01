Novým šéfem Astonu Martin bude Mike Krack

Mike Krack přichází do Astonu Martin z BMW, kde měl na starost motorsport. Pro německou automobilku pracoval od roku 2014. Ve své funkci měl pod sebou programy BMW ve formuli E, GT, IMSA nebo WEC.

Ještě předtím pracoval pro Porsche, kde měl také na starost motorsport. Krack má ale také bohaté zkušenosti z královny motorsportu. Ve F1 pracoval 10 let pro Sauber a později BMW-Sauber.

„Je pro mě velkou ctí, že jsem byl jmenován do funkce šéfa týmu Aston Martin Cognizant, a jsem velmi vděčný Lawrencovi a Martinovi (Whitmarshovi), že mi dali takovou skvělou příležitost.“

„Aston Martin je jednou z nejlepších automobilových značek na světě a to, že jsem byl požádán, abych hrál vedoucí roli při dosahování úspěchů ve formuli 1, které si tak slavné jméno zaslouží, je výzva, které se hodlám chopit s energií a nadšením.“

„V motorsportu pracuji již více než 20 let a ve formuli 1 jsem spolupracoval se Sebem Vettelem v letech 2006 a 2007, kdy jsem byl inženýrem BMW-Sauber a on testovacím jezdcem týmu.“

„Mám obrovský respekt k jeho rychlosti a schopnostem a bude fantastické se s ním znovu setkat. Lance Stroll je také vážně rychlý a talentovaný jezdec, který má na kontě 100 startů v grand prix, a já se velmi těším na úzkou spolupráci s ním.“

„Tým Silverstone na mě vždy dělal dojem. Je plný talentovaných lidí a skutečných závodníků. Tato závodnická kultura a hodnoty jsou tím, co je potřeba k úspěchu v motorsportu – vím to a vědí to i mojí noví kolegové. Budeme pracovat neuvěřitelně tvrdě. Chceme vyhrávat. Společně se nám to podaří.“

Cílem je vyhrát mistrovství světa

„Vítězství ve formuli 1 spočívá ve spojení nejlepšího úsilí všech hlavních hráčů – jezdců, inženýrů, mechaniků, všech – a Mike má k tomu ideální předpoklady,“ řekl Lawrence Stroll.

„Každý týden přijímáme nové skvělé lidi. Naše nová továrna se staví velmi dobře. Máme fantastický seznam vynikajících sponzorů a partnerů. Chystáme se zahájit druhý rok našeho pětiletého plánu, jehož cílem je vyhrát mistrovství světa formule 1.“

„Všechny ingredience, které potřebujeme, se dávají dohromady. Mike bude hrát ústřední a vedoucí roli, bude se zodpovídat Martinu Whitmarshovi a povede naše technické a provozní funkce, přičemž naším společným cílem je naplnit tyto vysoké ambice. Jsme na dobré cestě.“