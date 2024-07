Novým CEO Astonu Martin bude otec pohonné jednotky Mercedes Andy Cowell

Do čela Astonu Martin míří jeden z nejlepších inženýrů současnosti. Andy Cowell se stane výkonným ředitelem skupiny.

S trochou nadsázky je Andy Cowell ve světě motorů tím, čím je Adrian Newey ve světě vozů formule 1.

Svou kariéru zahájil ve společnosti Cosworth, poté v roce 2000 nastoupil do BMW Motorsport a v roce 2004 do Mercedes-Ilmor jako hlavní inženýr. Ve společnosti Mercedes-Benz HPE zastával v letech 2008 až 2013 pozici technického ředitele.

V roce 2013 se Cowell stal výkonným ředitelem Mercedes AMG HPP. Pod jeho vedením vznikla pohonná jednotka Mercedes, která hrála klíčovou roli v dominanci stříbrných šípů.

U Mercedesu Cowell skončil v roce 2020. Od 1. října oblékne dres týmu Aston Martin Aramco a stane se výkonným ředitelem. Podle týmu bude podřízen přímo výkonnému předsedovi Lawrenci Strollovi. Současný výkonný ředitel skupiny Martin Whitmarsh předá zodpovědnost před koncem roku.

Jeho bohaté zkušenosti budou u Astonu Martin přínosem už v příštím roce, ale ještě více v roce 2026, kdy tým přejde na motory Honda a stane se tak fakticky továrním týmem.

Stroll: Jsme na dobré cestě stát se týmem, který vyhraje mistrovství světa

„Chtěl bych poděkovat Martinovi, který se významně podílel na růstu naší společnosti. V posledních třech letech rozvíjel tým a pomohl nám dosáhnout několika významných milníků, včetně podpory našeho vztahu se společností Honda a vybudování našeho nejmodernějšího technologického kampusu AMR v Silverstone,“ řekl Lawrence Stroll.

„Jsem rád, že mohu v klíčové době přivítat Andyho v našem týmu. Společně s naším partnerstvím se společností Honda, závazkem našeho titulárního partnera – společnosti Aramco, a Andyho vedením jsme na dobré cestě stát se týmem, který vyhraje mistrovství světa. Andy má mou plnou podporu a bude mít k dispozici všechny prostředky k vítězství.“

„Andyho znám již mnoho let a v roce 2004 jsem ho přivedl do společnosti Mercedes HPP, kde se v letech 2013-2020 stal generálním ředitelem a dosáhl obrovských úspěchů v podnikání i ve sportu. Pro Aston Martin Aramco bude neuvěřitelným přínosem a významně přispěje k realizaci naší strategie do budoucna,“ řekl Martin Whitmarsh, který na konci roku skončí.

„Andyho příchod v říjnu a dokončení technologického kampusu AMR mi umožní odejít a soustředit se na další projekty v mém životě s vědomím, že byly vytvořeny základy s působivým týmem, inspirativní vizí a vyspělým zázemím pro dosažení úspěchu v F1.“

„Jsem nadšený, že se mohu připojit k Lawrencovu vzrušujícímu projektu, a těším se na spolupráci s talentovanou skupinou lidí, která se tam sešla,“ řekl Cowell. „F1 byla vždy mou závodní vášní a do Astonu Martin Aramco nastupuji ve vzrušující době, kdy se blíží dokončení technologického kampusu AMR a kdy se v roce 2026 staneme plnohodnotným továrním týmem s našimi strategickými partnery, společnostmi Honda a Aramco.“

Posila z Ferrari?

K Astonu Martin má zamířit také současný technický šéf Ferrari pro šasi a aerodynamiku Enrico Cardile. Podle BBC už podepsal smlouvu. Na oficiální oznámení jeho příchodu se ale čeká.