Nový žetonový systém by mohl zkrotit vývoj současných vozů

Formule 1 chce omezit vývoj v příštím roce. Zatím se týmy dohodly na zmrazení vývoje šasi, které bude v příštím roce stejné jako letos – jen McLaren bude moci provést nezbytné úpravy pro přechod k Mercedesu.

Existuje vůle zmrazit i vývoj dalších částí vozu, ale jak už to tak chodí, deset týmů má deset různých názorů na to, co zmrazit.

Vyřešit by to mohl nový žetonový systém. Podobný využívala F1 v prvních letech hybridní éry. Jednotlivé části pohonné jednotky byly ohodnoceny určitým počtem žetonů a výrobce si mohl při vývoji vybrat, na co žetony použije. Jejich počet měl postupně klesat. V roce 2015 byl počet žetonů, které šlo použít, 32 a vloni to měly být už jen 3.

Nově by se žetony nevztahovaly na pohonnou jednotku ale na části samotného vozu a jeho vývoje v příštím roce.

Kromě žetonů diskutuje F1 také o omezení vývoje v aerodynamickém tunelu a v CFD (počítačové simulace).

Foto: Getty Images / Mark Thompson