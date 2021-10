Nový vůz není tak příjemné řídit, říká Norris

Je začátek října. Vozy pro rok 2022 už existují ve světě jedniček a nul, které se prohání simulátory v továrnách týmů. Existují také na počítačích a ve zmenšených modelech pro simulátory. Začíná výroba šasi z karbonových vláken.

„Z hlediska řízení je to úplně jiné auto,“ řekl Norris pro Motorsport.com. „Není to tak příjemné jako v letošní sezoně.“

„Myslím, že to bude pro všechny týmy stejné. Uvidíme. Nemá smysl si myslet, že je to úžasné nebo hrozné. Musíte prostě odvést co nejlepší práci a doufejme, že v příští sezoně pojedeme na předsezonní test s dobrým autem.“

Fanoušci mohli v Silverstonu vidět model vozu, který byl postaven podle pravidel. Týmy ho pak „oblékly“ do svých barev. Jezdci sice mají přístup do továrny, ale podle Norrise toho reálně neviděli o moc více než běžní smrtelníci.

„Jediné auto, které jsme viděli, je to ze Silverstonu. Auto, které máme v továrně, není ani auto. Je to jen výkres a papír.“

„Myslím, že ho uvidíme až za mnoho měsíců, možná až příští rok. Viděli jsme některé nákresy a návrhy pro příští sezonu, ale každý týden je to něco nového a něco jiného. Každý týden je velmi snadné dělat změny a zrychlovat a zrychlovat.“