Nový vůz Mercedesu se po dvou letech chová na simulátoru znovu jako auto, říká Wolff

Mercedes vloni skončil druhý, ale nedokázal vyhrát žádný závod a ztráta na Red Bull byla obrovská. Jak tomu bylo letos? Mercedes představí vůz na Valentýna. Lze očekávat, že poté nebo dokonce už předtím ho poprvé vyzkouší na trati. Až první závody ale řeknou, jak na tom stříbrné šípy letos budou.

Zatím žije W15 jen ve virtuálním světě, kde ho vyzkoušel simulátorový jezdec Anthonyho Davidsona.

Toto Wolff pro The Daily Telegraph uvedl, že prvotní zpětná vazba je pozitivní.

„Jezdil v Melbourne a řekl, že se poprvé po dvou letech auto chová jako auto,“ řekl Wolff.

„Samozřejmě bych byl rád, kdyby to korespondovalo s tratí, ale v posledních dvou letech jsme viděli, že tomu tak vždy nebylo.“

Wolff i Mercedes doufají, že se jim podaří Red Bull dohnat ještě před příchodem nových pravidel v roce 2026.

„Vždy věřte, že je to možné. Nemůžete začít sezónu s postojem, že to nebude možné. Vloni jsme viděli u McLarenu, jaký obrovský krok udělali jediným vylepšením. Podepsali jsme s Lewisem dvouletou smlouvu a dlužíme jemu, Georgovi a celému týmu, abychom se mu v letech 2024 a 2025 plně věnovali. Myslím, že je to možné.“

Wolff uvedl, že kromě vozu pracuje tým i na dalších aspektech – třeba na zastávkách v boxech. V neoficiálním šampionátu mechaniků skončil vloni Mercedes až na sedmém místě.

„Myslím, že předpisy, jak byly stanoveny před několika lety, jsme si vykládali velmi konzervativně. Viděli jsme, že jiné týmy to dělají jinak. Takže sledujte tuto oblast. Myslím, že to bude velmi odlišné.“