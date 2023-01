Nový vůz Ferrari bude užší a jeho motor by měl být silnější o 30 koní, píší v Itálii

Ferrari sice představí nový monopost až v polovině února, ale již nyní přicházejí z Itálie první informace o tom, jak by mohl nový vůz stáje z Maranella vypadat.

V Maranellu čekají na jakýkoliv titul již od sezony 2008, takže není divu, že s každou novou sezonou očekávání italských médií i fanoušků sílí.

Ferrari vloni sice zaznamenalo velký výkonnostní vzestup, ale na titulový úspěch to opět nestačilo, jelikož Max Verstappen s Red Bullem byli po většinu sezony silnější.

Na odpověď, zda se Ferrari vrátí na trůn již v letošním roce si budeme muset ještě počkat, ale první zprávy z Itálie hovoří o tom, že by nový monopost historicky nejúspěšnější stáje F1 mohl být velmi konkurenceschopný.

Podle respektovaného listu La Gazzetta dello Sport by měl mít nový vůz na první pohled jiný vzhled. Technický expert italského deníku Paolo Filisetti píše o tom, že by Ferrari pro sezonu 2023 mělo být oproti svému předchůdci štíhlejší s odlišným aerodynamickým konceptem. Vylepšení by se měl dočkat i motor, jenž by měl mít o 30 koní větší výkon a chybět by neměla ani nová převodovka.

Vývoj současných pohonných jednotek je sice momentálně zmražen, ale týmy mohou své motory upravovat s cílem docílit lepší spolehlivosti. A právě v této oblasti by mělo Ferrari dosáhnout pokroku a již by nemělo být nuceno závodit s „přiškrceným“ výkonem.

O tři kila lehčí Red Bull

Paolo Filisetti se ve svém článku věnuje také Red Bullu. Nový monopost obhájců titulu by podle Itala měl být o tři kila lehčí než loňský model.

Pokud se tyto zprávy potvrdí, měl by tímto Red Bull dosáhnout hmatatelného posunu, jelikož vloni se představitelé rakouské stáje několikrát nechali slyšet, že váha vozu byla tím, s čím se v Milton Keys hodně trápili.

Změny by měl nový red bull mít i v oblasti zadní části vozu. Vést by měly k efektivnějšímu využívání tzv. přísavného efektu.