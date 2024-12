Nový vůz Ferrari bude podle Vasseura z 99 % jiný

Ferrari už potvrdilo, že nový vůz představí 19. února. O den dříve budou mít týmy společnou prezentaci v Londýně. Tam ale půjde spíše o start sezóny, oslavy výročí F1 a prezentaci zbarvení. Uvidíme tzv. show cars.

V Maranellu by nám měli odhalit skutečné auto a je docela možné, že ve stejný den vyjede nový vůz i poprvé na trať.

Auto bude z 99 % nové

„To se dozvíme v Bahrajnu,“ odpověděl Vasseur, kterého cituje The Race, na otázku, jak moc bude Ferrari s vozem 2025 riskovat.

„Někdy nemáte pocit, že riskujete, a o něco později si uvědomíte, že to bylo velmi riskantní. Auto bude úplně nové. Myslím, že máme něco méně než 1 % dílů, které přeneseme. Je to jiný projekt, ale to platí pro každého.“

Do Ferrari přichází Lewis Hamilton. Někdy zhruba za měsíc ho čeká soukromý test se starším vozem. Nějakou „oslavu“ jeho příchodu ale Ferrari podle Vasseura nechystá.

„Musíme se soustředit na sezónu. Mezi prvním dnem a startem bude velmi rušné období, je to pár týdnů, a já chci, aby se všichni soustředili na výkon.“

„Budeme mít start šampionátu, budeme mít prezentaci auta. Podle mě jsou dvě akce dost. Chci se soustředit na vývoj výkonnosti a ne dělat show.“

Ferrari do posledního závodu bojovalo o titul a po letní přestávce získalo nejvíce bodů ze všech. Vasseur ale odmítá, že by Ferrari bylo favoritem.

„Je mi to jedno, protože můžete být favoritem v lednu, v únoru, ale když jim nebudete v prvním závodě, všichni na to zapomenou.“

„Myslím, že souboj mezi nejlepšími čtyřmi... mění se to závod od závodu, možná trať od trati, směs od směsi nebo teplota od teploty. Znamená to, že každý jednotlivý parametr dělá obrovský rozdíl. Když máte čtyři týmy a jde o jednu nebo dvě desetiny, tak to, že jsme byli v listopadu v dobré formě, neovlivní výsledek Melbourne 2025.“

„Musíme začít od nuly. Určitě máme reference, ale bude to nový boj, nový šampionát a od ledna se budu dívat na budoucnost a na Melbourne a ne na to, co jsme dělali před dvěma měsíci.“