Nový vůz bude evolucí letošního, říká Horner. Red Bull limituje starý aerodynamický tunel

Podle Hornera je ve F1 nutné dělat krok za krokem. „Nemůžete projektovat příliš daleko do budoucnosti. Dlouhodobý horizont v F1 je asi dva a půl měsíce a v podstatě to, co se naučíme letos, je relevantní pro příští rok,“ řekl Horner pro Motorsport.com.

„Vůz pro příští rok bude evolucí toho letošního. Z loňského vozu se do letošního přenesla řada komponentů, protože vzhledem k tomu, jak funguje rozpočtový strop, pokud nedojde k výraznému zlepšení tempa, nemá smysl to měnit.“

Red Bull připouští, že jedním z důvodů, proč přišel o svou výhodu, jsou problémy s aerodynamickým tunelem.

Tým stále pracuje ve stejném zařízení v Bedfordu, které používá od svého vstupu do F1 v roce 2005. Navíc jde o starou budovu.

V továrně v Milton Keynes sice začaly práce na novém moderním zařízení, ale k jeho zprovoznění nejspíše nedojde dříve než v roce 2026.

„Vždy jsme věděli, jaká jsou omezení našeho aerodynamického tunelu,“ řekl Horner. „Ale myslím si, že když jsme teď začali opravdu tlačit na aerodynamiku těchto vozů a dostáváme se do opravdu jemných rozdílů, tak se omezení projeví.“

Horner vysvětlil, že investice do nového aerodynamického tunelu byla možná až poté, co se upustilo od myšlenky zakázat využívání tunelů pro vývoj vozů.

„Byly doby, kdy mohly být větrné tunely zakázány. Vedla se diskuse o tom, zda se tak stane a zda je CFD nahradí, či nikoliv.“

„Adrian tolik netlačil na stavbu nového tunelu, dokud v tom nebylo jasno. Ale dostalo se to do bodu, kdy Aston Martin chtěl nový tunel a FIA změnila svůj postoj.“

„Řekli jsme si, že to musíme udělat a musíme to udělat hned, protože předpisy nařizují, že v rámci rozpočtového stropu je tunel, který provozujeme, hrubě neefektivní.“

Na otázku, s jakými problémy se Red Bull potýká ve svém bedfordském tunelu, Horner odpověděl: „Máme zařízení, které je 60 let staré. Je to pozůstatek studené války.“

„V průběhu let se nám v něm podařilo vyvinout několik fantastických vozů. Ale má svá omezení. Pod pět stupňů ho nemůžeme používat. Nad 25 stupňů se stává velmi nestabilním.“