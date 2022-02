Nový tým, nová helma. Russell změnil barvy z úcty k Schumacherovi

Michael Schumacher strávil u Mercedesu tři sezóny (2010-2012). Závodil s červenou helmou se sedmi hvězdami, které odkazovaly na jeho sedm titulů.

Za Mercedes bude nyní jezdit George Russell. Vůz Mercedesu bude letos opět stříbrný, ale zatím to vypadá, že by overaly mohly zůstat černé. Co bude černé určitě, to je Russellova závodní helma.

„Jsou to poměrně odlišné barvy ve srovnání s tím, co jsem měl předtím,“ řekl Russell ve videu na sociálních sítích. „V letošní sezoně jsem zvolil docela výraznou černou barvu.“

„Dříve jsem měl na přilbách hlavně červenou, ale červená helma v Mercedesu mi hodně připomínala Michaela Schumachera, a tak jsem to chtěl respektovat a vydat se jiným směrem.“

„Vpředu mám černou, na boku mám červenou s nápisem Crowdstrike (sponzor) a také jsou vpředu modré detaily, které se mi opravdu líbí. Myslím, že to vypadá opravdu skvěle a agresivně.“



Helmy George Russella v loňské sezóně. Foto: Getty Images / Clive Rose



Helmy Michaela Schumachera u Mercedesu. Foto: Getty Images