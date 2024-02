Podle Mezinárodního odvolacího soudu lze zrušit výsledky závodu, ale musí to být ve velmi výjimečných případech

Před více než dvěma lety jsme byli svědky kontroverzního konce sezóny. Lewis Hamilton si jel pro osmý titul, když boural Nicholas Latifi. Na trať musel safety car. Max Verstappen toho využil k zastávce v boxech.

Tehdejší ředitel závodu Michael Masi poté učinil několik rozhodnutí, která nebyla správná. Především pustil před safety car jen část jezdců, kteří byli o kolo zpět. Správně měl být také závod restartován až o kolo později – a tedy dojet za safety carem.

Mercedes podal protest. Stěžoval si právě na to, že Masi pustil jen část jezdců o kolo zpět a také zkusil kartu v podobě předjíždění pod safety carem ze strany Verstappena. Oba protesty (vývoj jsme tehdy sledovali v online přenosu) byly zamítnuty.

Mercedes si ponechal možnost odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu (ICA). Nakonec to ale neudělal. Uvedl mimo jiné, že „vítáme rozhodnutí FIA ustavit komisi, která důkladně zanalyzuje, co se stalo v Abú Dhabí, a zlepší robustnost pravidel, řízení a rozhodování ve formuli 1. Vítáme také, že k účasti přizvala týmy a jezdce.“

„Tým Mercedes-AMG Petronas bude s touto komisí aktivně spolupracovat na vytvoření lepší formule 1 – pro každý tým a každého fanouška, který má tento sport rád stejně jako my. Budeme činit FIA odpovědnou za tento proces a tímto stahujeme naše odvolání.“

Rozhodnutí z GT

Pokud by se ale tehdy Mercedes na ICA obrátil, patrně by neuspěl. Autosport upozornil na pár dní staré rozhodnutí soudu v podobném případu v sérii International GT Open.

Na Red Bull Ringu došlo ke kontroverznímu závěru závodu. Po vyvěšení žluté vlajky došlo k restartu v nesprávném pořadí a po šachovnicové vlajce podal tým Motopark protest, v němž žádal o změnu nebo anulování výsledku. Stewardi protest zamítli a tým se tak obrátil na soud – nikoliv na ICA ale na soud španělské federace. Soudci byli opačného názoru než stewardi a téměř měsíc po konání závodu výsledek anulovali.

To se ale z pochopitelných důvodů nelíbilo druhému týmu (Optimum Motorsport), který se obrátil na ICA.

Odvolací soud podpořil původní rozhodnutí stewardů a zrušil rozhodnutí španělského soudu, čímž obnovil původní výsledek závodu. V důsledku toho byli jezdci týmu Optimum Motorsport Sam De Haan a Charlie Fagg vyhlášeni šampiony namísto dvojice týmu Eastalent Racing – Christophera Haase a Simona Reichera.

ICA konstatoval, že „ředitel závodu se dopustil porušení předpisů“, ale v obsáhlém vysvětlení, které odkazovalo na předchozí případy a všechny platné předpisy, prohlásil, že „soud proto rozhodl, že ani stewardi, ani španělský národní soud neměli pravomoc závod zrušit“.

ICA připustil, že v pravidlech existuje ustanovení, podle kterého může změnit nebo zrušit výsledek závodu, ale zároveň zdůraznil, že taková pravomoc „musí být použita za velmi omezujících okolností“, a dodal, že ‚zásada sportovní spravedlnosti‘ zakotvená v článku 1.1.1 Mezinárodního sportovního řádu (ten platí pro všechny série pod hlavičkou FIA a to včetně F1), který tuto zásadu označuje za ‚základní‘, musí být pro rozhodnutí soudu ústřední.“

ICA dospěl k závěru, že „na základě rovnováhy zájmů tedy soud rozhodne, že musí obnovit klasifikaci závodu a nesmí využít své zvláštní pravomoci ke zrušení nebo změně klasifikace“.

Samozřejmě nevíme, jak by rozhodl v případu Abú Dhabí 2021, ale je velmi pravděpodobné, že by argumentoval stejně a Mercedes by tak neuspěl.