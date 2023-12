Nový Red Bull RB20 údajně neprošel crash testem, píší Italové

Stejně jako to platí v případě civilních automobilů, také všechny nové vozy F1 musí projít nárazovým testem, tzv. crash testem. První crash testy byly v královně motorsportu z bezpečnostních důvodů zavedeny již v polovině osmdesátých let a postupně se zpřísňují.

Že nejde o žádnou formalitu potvrzuje i zpráva, kterou přinesla italské mutace webu Motorsport.com. Podle zmíněného webu Red Bull před Vánoci absolvoval nárazový test svého nového monopostu v britském Cranfieldu, jenže neuspěl. Vůz, který ponese označení RB20, neměl projít zkouškou, která se týká předního nárazu.

Důvodem může být předpoklad, že se Red Bull snaží být při vývoji nového monopostu agresivní a že usiluje o úplné přiblížení se k váhovému limitu, jenž mám v současnosti hodnotu 798 kilogramů.

Pokud by se zprávy o neúspěšném crash testu v podání Red Bullu potvrdily, jistě by to pro rakouskou stáj znamenalo určité komplikace a nutnost přepracování přídě monopostu. To vše navíc ve chvíli, kdy jsou až do 2. ledna povinně uzavřeny všechny továrny týmů F1.