Nový prezident FIA se pokoušel kontaktovat Hamiltona. Nevěří, že ve F1 skončí

Je to spíše bouře ve sklenici vody. Existuje teorie, že by Lewis Hamilton v důsledku frustrace z konce loňské sezóny odešel z F1. Nemáme však žádné indicie, že by Hamilton něco podobného byť jen zvažoval. Je pravdou, že nedorazil na galavečer FIA a od závodu mlčí také na sociálních sítích, ale to nemusí nic znamenat.

„Lewis je v pořádku, myslím, že má jen menší pauzu od sociálních sítích, což mu nemám za zlé. Sociální média mohou být velmi toxické místo,“ uvedl Hamiltonův bratr Nicholas.

Podobně jako my v úvodu přemýšlí také nový prezident Mezinárodní automobilové federace.

„Ne, nemyslím si, že skončí,“ řekl Muhammad bin Sulajim při zahájení Dakaru. „Položím vám otázku: prohlásil Lewis, že nebude závodit? Ne. Přesně tak. Jako jezdec vydáváte prohlášení, nenecháte to spekulacím.“

„Jsem si jistý, že se Lewis vrátí. Je velkou součástí motorsportu a samozřejmě formule 1. Lewis může v nové éře přidat ke svým výhrám a úspěchům něco navíc a je tam také Verstappen. Jsem si velmi jistý, že uvidíte velmi náročnou sezónu formule 1.“

Bin Sulajim po svém nástupu musel řešit problém. Hamilton nedorazil na předávání cen FIA. Pro první tři jezdce šampionátu je to podle sportovních pravidel povinné. Naznačil, že pokud se zjistí, že Hamilton porušil pravidla, nemělo by se nad tím jen tak mávnout rukou.

Bin Sulajim se pokoušel Hamiltona kontaktovat, ale ten zatím nereagoval.

„Poslal jsem mu zprávy. Myslím, že teď není připravený stoprocentně pracovat. Nemůžeme mu to mít za zlé. Jako jezdec (bin Sulajim závodil dlouhá léta v rallye, pozn. redakce) rozumím jeho pozici, i když on je samozřejmě na jiné úrovni.“

„Ale také existují pravidla. Z mého pohledu nejde o konkrétního jezdce nebo tým. Obecně platí, že existují pravidla, která musíme respektovat. Nemohu nikoho soudit, pokud nezískám správná fakta.“

Podle prezidenta FIA Hamilton a Mercedes věděli, že mají dorazit na galavečer. „Ale jste také jen člověk. Stres a tlak tam byly. Věřím, že se vše vyřeší.“

FIA už začala analyzovat závěr Grand Prix Abú Dhabí. Snahu o nalazení řešení, aby se situace neopakovala, podporuje i bin Sulajim.

„Budu studovat, co se stalo v Abú Dhabí a bude přijato rozhodnutí, jak dál postupovat a to bez tlaku od kohokoli. Je mou prací a povinností chránit integritu FIA, ale to neznamená, že se nepodíváme do našich předpisů, a pokud se dá něco zlepšit, uděláme to.“

„Na své první tiskové konferenci jsem řekl, že nám je neseslal Bůh. Píšou je lidé. Člověk je může vylepšit a změnit.“