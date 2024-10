Nový povrch, více kamer i falešný kačírek. Okruh COTA doznal změn

Okruh v Austinu dostal nový povrch. Pokud bude méně hrbolatý, bude to určitě dobrá zpráva nejen pro jezdce ale také pro inženýry. Vloni zde byli Leclerc a Hamilton diskvalifikováni kvůli přílišnému opotřebení kluzných desek. Letos by tak nastavení vozu mohlo být o něco jednodušší, ale nejde jen o nový povrch. Také letos se v Austinu pojede sprint. Týmy ale mohou od letošní sezóny mezi sprintem a kvalifikací měnit nastavení.



Foto: COTA

Vloni byly také problémy s traťovými limity. V kvalifikaci bylo smazáno 8 časů, v závodě 35 časů.

Po závodě pak Haas podal žádost o přezkum, protože měl pocit, že traťové limity porušilo více vozů a to zejména v šesté zatáčce. Žádost byla zamítnuta, protože záběry z onboard kamer nebyly podle FIA průkazné.

Podle Autosportu došlo v rámci úprav povrchu k několika změnám. Na několika místech trati byly asfaltové okraje zúženy o 1,5 metru a nahrazeny trávníkem. Jedná se o vnitřní strany zatáček 6, 13, 14 a 15.

Austin také uvedl, že pro usnadnění kontroly potenciálních problémů s traťovými limity přidal na „strategická místa“ kamery.



Foto: Mercedes

Ke změně došlo také v 11. zatáčce za zadní rovinkou. Asfaltový výjezd s „želvími hrboly“ nahradil „falešný kačírek“.

Má se jednat o řešení, které je podobné tomu z okruhu v Zandvoortu. V Nizozemsku nasadili falešný kačírek už před dvěma lety. Vypadá to jako štěrk, ale není to štěrk. Na druhou stranu to není ani pouze namalovaný štěrk. Je to něco mezi.

Jedná se o štěrk, který byl zalitý materiálem typu pryskyřice. Díky tomu je povrch pevný a žádný nebo jen velmi málo štěrku se dostane na trať.