Nový okruh za méně než rok? Pro nás nový rekord, říká Tilke

Tilkeho firma už projektovala malajský Sepang, luxusní Yas Marinu v Abu Dhabi či Okruh Amerik v Texasu. Architekt tratí nejenom pro formuli 1 nyní vede rodinnou společnost se svým synem Carstenem. Když „královna motorsportu“ debutovala na katarském Losailu, mladší z rodinného klanu zamířil do Saúdské Arábie, aby dohlédl na finální práce.

„Okruh by měl být připraven do dvou týdnů, ale hlavní je to, že bude připraven do dvou týdnů,“ prohlásil po GP Kataru Carsten Tilke v interview pro motorsport.com.

„Byla to monstrózní práce. Na celý projekt jsme měli méně než rok. Se stavbou jsme začali až v dubnu. V minulosti už jsme postavili několik velkých okruhů F1, ještě však nikdy v tak krátkém čase. Tohle je pro nás nový rekord. Proto se vážně těšíme, až to tam zanedlouho ožije,“ říká nadšený absolvent Technické univerzity v Mnichově.

„Tohle je zcela jistě jeden z našich nejambicióznějších projektů právě kvůli tomu krátkému časovému období, které jsme dostali na realizaci. Do projektu jsme se zapojili před rokem a věděli jsme, že za 12 měsíců ho budeme muset dokončit.“

Kromě šibeničního termínu stála proti Tilkemu i samotná lokalita. Nový městský okruh měl vzniknout v přímořské oblasti Džiddy, de facto na promenádě u Rudého moře.

„Není to obvyklý městský okruh. Většinu ulic jsme totiž museli postavit a vybudovat jim i kompletní drenážní systém, kvůli čemuž jsme celou trať museli zvednout o metr a půl. Bez inženýrských prací by se to neobešlo,“ popisuje Carsten Tilke.

„Také jsme se museli vypořádat s konstrukcí poměrně velkých budov podél trati a stavební práce v celé oblasti navíc stále probíhají. Bude to krásná lokalita.“

Právě umístění okruhu mezi tvořícím se velkoměstem a mořskou hladinou bude podle Tilkeho vytvářet velmi atraktivní scenérie, které by mohly obohatit i televizní přenos.

„Je to krásné místo, hned u Rudého moře. Právě proto tam bude skvělá atmosféra. Je to vlastně velmi úzká část pevniny, což se promítá i na šířce trati.“

„Bude to mít své výhody, protože diváci z několika míst uvidí na dvě části okruhu. Z jedné tribuny fanoušci uvidí zatáčet vozy v jednom místě vpravo a v druhém vlevo. To vše s mořem v pozadí. Vážně to vypadá skvěle.“

„Krásné to bude i na kameře, hlavně při západu slunce. Pokaždé, když tam jsem a sleduji západ slunce, tak z toho oněmím. Hned u okruhu navíc leží mešita, což spoludotváří jedinečnou atmosféru místa,“ láká syn Hermanna Tilkeho fanoušky do Džiddy.

Na obdivování rudého slunce mizícího za obzorem nebudou mít čas piloti F1 a F2. Na jezdce „královny motorsportu“ a dvacítku nadějných juniorů čeká náročný 6.174 km dlouhý okruh, na kterém je vyznačeno 27 zatáček.

Většinu změn směrů však jezdci zvládnou na plný plyn, proto by se průměrná rychlost na jedno kolo mohla vyšplhat přes 250 kilometrů v hodině. Džidda by se tak stala nejrychlejším městským okruhem v kalendáři formule 1. Vyšších rychlostních průměrů by monoposty dosahovaly jen v Monze.

Trať je po většinu své délky ohraničena betonovými zídkami, červené vlajky během kvalifikace ani safety car během závodu by tak nebyly ničím překvapivým. Na okruhu budou tři DRS zóny, přesto se někteří fanoušci obávají pouze malého počtu předjížděcích manévrů. Carsten Tilke se však snaží tyto obavy vyvracet.

„Úzce spolupracujeme s vedením F1, s týmem kolem Rosse Brawna, který vypracoval prvotní studie o podobě okruhu. Při vytváření finálního návrhu podoby okruhu jsme pracovali společně s nimi.“

Jak moc se nový „tilkedrom“ hodí pro závodění, to se dozvíme 5. prosince.