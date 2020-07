Nový motor bude mít i Mercedes. Řeší ale jen spolehlivost

Během krize byly zavřené nejen továrny týmů ale také výrobců motorů. Honda přesto přivezla drobné vylepšení. Mercedes bude mít také upravený motor, který ale řeší jen spolehlivost.

Mercedes byl po celou hybridní éru synonymem spolehlivosti. Občasné problémy se mu sice nevyhnuly, ale většinou se jezdci mohli na pohonnou jednotku za svými zády spolehnout.

Během testů v Barceloně se však objevily problémy a to nejen u továrního týmu ale také u Williamsu. Řešil se problém s chlazením MGU-H a dvě selhání ložisek. První problém byl vyřešený během testů, druhý do Austrálie.

Vozy ale v Melbourne nikdy nevyjely na trať, takže týmy mohly provést změny, aniž by se to dotklo počtu nasazených komponent.

„Máme jiné specifikace než v Melbourne, protože od té doby jsme provedli vylepšení spolehlivosti,“ potvrdil mluvčí Mercedesu pro Autosport.

Honda motor i vylepšila

Novou pohonnou jednotku nasadí také Honda. V případě Japonců půjde také o zlepšení výkonu, i když jen drobné.

„Museli jsme zastavit vývoj, takže jsme nemohli naší pohonnou jednotku moc vylepšit,“ řekl Tanebe. „Základní koncept zůstává stejný. Myslím to tak, že to bude to samé jako v testech v Barceloně, ale vylepšili jsme některé malé oblasti, pokud jde o spolehlivost a také některé oblasti výkonu.“

Očekává se, že letos uvidíme 15 až 18 závodů, což bude výrazně méně, než se plánovalo.

„Jak vždy říkám, obě věci jsou velmi důležité,“ řekl Tanebe o výkonu a spolehlivosti.

„Pokud jde o krátší sezónu, domnívám se, že rovnováha je stále velmi důležitá, ale až budeme vědět, kolik závodů letos bude, můžeme zkusit něco s trochu vyšším výkonem než spolehlivostí.“