Novou smlouvu s Hamiltonem podepíšeme v následujících dnech, naznačil Wolff

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa se podpis nové smlouvy mezi Lewisem Hamiltonem a německým týmem uskuteční během několika dnů.

Sedminásobnému šampionovi Lewisi Hamiltonovi vyprší aktuální smlouva s Mercedesem, pro který závodí již od sezony 2013, na konci letošního roku.

I když se v posledních týdnech a měsících objevily spekulace, že by o britského závodníka mohlo mít zájem Ferrari, vše nasvědčuje tomu, že vítěz 103 závodů F1 bude i nadále působit v Mercedesu.

Podle týmového šéfa německé stáje Tota Wolffa je podpis nové smlouvy již na obzoru.

„Myslím, že se bavíme spíše o dnech než o týdnech,“ řekl včera Wolff televizi CNBC s tím, že nechce přesně konkretizovat, kdy přesně by mělo k podpisu dojít.

„Stále jednáme. Tuto otázku dostáváme v podstatě každý závodní víkend. Máme tak dobré vztahy, že se děsíme okamžiku, kdy se spolu budeme muset bavit o penězích. Brzy k tomu ale dojde,“ uvedl Wolff a na adresu Hamiltona dodal:

„Je to nejdůležitější osobnost tohoto sportu. Je všestranný, a to nejen při závodech, ale i mimo závodní dráhu. Potřebujeme ho udržet v tomto sportu co nejdéle.“