Novinky ohledně jezdecké dvojice pro příští rok oznámíme v nejbližších dnech, říká Marko

Na papíře mají smlouvu tři jezdci. U Red Bullu Verstappen a Pérez, u Racing Bulls Cunoda. Realita ale může být jiná.

Spekuluje se, že Péreze nahradí Liam Lawson. Za Racing Bulls by pak patrně jezdil vedle Cunody Hadjar.

„Příští rok do toho dáme opět všechno. V týmu dojde k určitým změnám, protože došlo k několika odchodům. Ale máme širokou základnu a věřím, že náš tým je schopen poskytnout Maxovi vůz, ve kterém bude moci opět bojovat o titul mistra světa,“ napsal Helmut Marko ve svém sloupku pro SpeedWeek.

„Víme, co je třeba udělat. Tento vůz potřebuje širší pracovní okno, aby v případě drobných teplotních výkyvů nebo drobných technických změn okamžitě neztratil vyvážení. Přesně na tom naši inženýři pracují. Koneckonců 40 bodů přítlaku je dobrých, ale čtyři desetiny na stopkách jsou to, co zajímá mě i jezdce. Jízdní projev musí být pro jezdce předvídatelný, aby si mohl vybudovat potřebnou jistotu.“

„A protože máme v Maxovi nejrychlejšího a nejlepšího jezdce v poli, je také zřejmé, že bychom měli během vývoje vyhovět jeho preferencím, pokud jde o jízdní vlastnosti vozu. Jsem si jistý, že pokud mu poskytneme konkurenceschopný vůz, zůstane u Red Bull Racing.“

„Novinky ohledně jezdecké dvojice pro příští rok oznámíme v nejbližších dnech. V této souvislosti se objevilo mnoho spekulací, včetně zvěstí o možných přestupových částkách, což jsou naprosté nesmysly.“

„Júki Cunoda mohl během posezónního testování vyjet na trať s vozem RB20 a tým byl spokojen s jeho technickou zpětnou vazbou. V tomto ohledu je mnohem lepší, než se o něm povídá. Je to jen jeden z mnoha talentů, které máme v našich řadách. Velmi dobrou pozici máme také v juniorských třídách. Například v Nikolovi Tsolovovi máme uchazeče o titul ve Formuli 3 a silné zastoupení máme také v novém Eurocupu. Kromě toho posíláme na trať slibné talenty také v anglické Formuli 4 s týmem Hitech GP.“