Novinky, které jsme nasadili v Suzuce, Leclercovi v závěru sezony hodně pomohly, říká Vasseur

Zatímco v roce 2022 byl Charles Leclerc jasným lídrem Ferrari, letos to po dlohou část sezony – minimálně z pohledu výsledků – úplně neplatilo.

Monačanův kolega Carlos Sainz měl totiž na svém kontě jediné vítězství stáje z Maranella, a stejně tak měl i více bodů. Vše tak směřovalo k zopakování sezony 2021, ve které Sainz skončil v pořadí jezdců před Leclercem.

Počínaje VC Japonska se však stal Leclerc rychlejším z jezdců italské stáje a nakonec se mu podařilo Španěla přeskočit i v jezdeckém šampionátu, ve kterém nakonec skončil na pátém místě.

Podle šéfa Ferrari Frédérica Vasseura monackému pilotovi významně pomohl upgrade, který Scuderia nasadila právě před závodem v Japonsku. Technické novinky tehdy zahrnovaly změny v oblasti podlahy, ale i difuzoru.

„Před Japonskem jsme udělali nějaká vylepšení, a i když si nejsem jistý, že nám to přineslo nějaký zásadní výkon navíc, z hlediska jízdního komfortu to bylo důležité a pro Charlese velmi přínosné. Myslím, že byl Charles v poslední části sezony v mnohem lepší formě. Mělo to pozitivní dynamiku,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Někdy je to otázka detailů. Bavíme se o desetinách vteřin a každý víkend musíme přijmout to, že jde o sportovce. Federer může jeden den ve Wimbledonu vyhrát a druhý den prohrát, takže jezdce vždy beru jako sportovce...Je to nahoru a dolů,“ porovnal Francouz závodníky F1 s ostatními sportovci.

Vasseur rovněž poukazuje na to, že je dnešní F1 během kvalifikací vyrovnaná.

„Když se podíváte na dobu před pěti lety, tak kluci z Mercedesu mohli v jedné zatáčce vyjet mimo a stejně byli na pole position. To dnes neplatí, uděláte chybu a vypadnete v první části kvalifikace,“ vysvětlil Vasseur, který jako příklad připomenul jezdce McLarenu, kteří v Las Vegas vypadli hned na úvod kvalifikačního klání a o týden později v Abú Dhabí již bojovali o pole position.