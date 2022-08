Novinka v Zandvoortu: Organizátoři vyzkouší falešný kačírek

Formule 1 v posledních letech žije traťovými limity. Jak je ale vymáhat? Pouhá bílá čára je jednoduchým řešením, které ale pak vede k penalizacím nebo k mazání časů. Obrubníky zase mohou katapultovat vůz nebo ho poškodit.

Ani štěrk není úplně ideální. Ukázalo se to třeba vloni v Zandvoortu, kde vozy dostávaly štěrk na trať. V doprovodných sériích kvůli tomu zavlály červené vlajky.

V Zandvoortu proto chtějí letos ve 12. zatáčce (druhé části šikany Hanse Ernsta) vyzkoušet „fake štěrk“. Vypadá to jako štěrk, ale není to štěrk. Na druhou stranu to není ani pouze namalovaný štěrk. Je to něco mezi.

Jedná se o štěrk, který byl zalitý materiálem typu pryskyřice. Díky tomu je povrch pevný a žádný nebo jen velmi málo štěrku se dostane na trať. Experimentální pruh má šířku jednoho metru od obrubníku a vizuálně je identifikovatelný, protože je výrazně tmavší než skutečný štěrk, který následuje za ním.

Hladký a hrbolatý charakter této pevné plochy také znamená, že bude nabízet minimální přilnavost, takže jezdce odradí od toho, aby se ji snažili zneužít a příliš se přiblížili ke skutečnému štěrku.

Podle šéfa Grand Prix Nizozemska Jana Lammerse by v případě úspěchu mohl Zandvoort inspirovat také další okruhy.

„Aby se na trať nedostal štěrk, udělali první metr tak, aby vypadal jako štěrk, ale ve skutečnosti je to trochu jako asfalt,“ řekl Lammers během středeční předpremiéry s titulárním sponzorem Heinekenem.

„Ve skutečnosti se na něm nedá jezdit – pro auta je příliš kluzký a hrbolatý. Ale alespoň se na trať nedostanou nejrůznější nečistoty, takže je to pěkný vývoj pro další tratě.“

Web Motorsport.com přinesl fotografie řešení.