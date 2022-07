Noví fanoušci F1 nerozumí, říká Alonso

„Myslím, že o víkendech, jako byla Kanada nebo druhá polovina roku, lidé cítí, že mohu sportu ještě něco dát,“ řekl Fernando Alonso pro The Race.

„Vím, že první řada není žádná velká věc, už jsem na té pozici párkrát byl, ale hodně to pro mě znamenalo, protože když se rozhodnete vrátit, musíte se zase vzdálit od některých věcí, rodiny a přátel, a plně se věnovat práci, cestování, fyzické stránce, psychické stránce, všemu a tlaku, který cítíte na svých bedrech, protože jste Fernando Alonso a všichni se na vás budou dívat, jestli se vám daří.“

Alonso uvedl, že když uvažoval o návratu, chtěl, aby byl jiný než návrat Michaela Schumachera a Kimiho Räikkönena, a věří, že se mu to daří.

„Vím, že tu bylo několik příkladů lidí, kteří se vrátili, Kimi nebo Michael, a všichni jsme měli pocit, že už nejsou stejní jako předtím, a to jsem při svém návrat nechtěl.“

„Myslím, že se mi to víceméně daří. Jsem stejný jako předtím a to pro mě bylo důležité. I když jsem vnitřně cítil, že jsem stejný, musím to čas od času dokázat.“

Noví fanoušci F1 nerozumí

Alonsa se zeptali, jak doufá, že ho lidé vnímají. „Jako bojovníka,“ odpověděl. „Někoho, kdo se tak snadno nevzdá a vždy se snaží podat maximální výkon v jakémkoli volném tréninku, kvalifikaci, závodě, v jakékoli situaci nebo jakékoli pozici, o kterou bojujete. Může to být výhra nebo dvanácté místo.“

„Je pro mě důležité, aby si lidé uvědomili, že miluji soutěžení a miluji tento sport.“

„Myslím, že vnímání zvenčí nebo pocity vůči mně se čas od času změnily. V roce 2007 možná lidé vnímali, jaký jsem jako jezdec nebo jako člověk. Pak se to změnilo, když jsem byl ve Ferrari, velmi dobře jsem zapadal do latinského týmu a podobně.“

„Nyní je tu nová generace fanoušků, kteří tu nebyli v roce 2006, kdy jsem vyhrál šampionát, ani v roce 2012, kdy jsem ve Ferrari bojoval o titul. Nyní je tu 50 procent nových diváků, kteří nikdy neviděli Alonsa bojovat o stupně vítězů a vítězství a zajímá je, čím tomuto sportu přispívá.“

„Myslím si, že vnímání zvenčí nebo pocit ze mě se změnil od jedné éry k druhé. Fanoušci, které máme, jsou noví a svým způsobem, bez urážky, toho o formuli 1 moc nevědí. Jsou jako fotbaloví fanoušci, sledují jen výsledky, myslí si, že kdo vyhraje, ten je lepší, a kdo je poslední, není na úrovni formule 1. Nerozumí příliš výkonnosti vozu a balíčku, který potřebujete. Jste spíše jako na horské dráze pocitů a vnímání toho, co si o vás lidé myslí.“

„Když se vám povede víkend, vypadáte jako Bůh, když máte špatný víkend, jste příliš staří, příliš mladí nebo cokoli jiného. Fanoušci se podívají na závod, získají pocit a pak to vypnou až do příští neděle. Už neexistuje žádná správná kultura F1.“