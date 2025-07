Nové zavěšení? Hamilton zatím necítil rozdíl

Na otázku během čtvrtečního mediálního dne v Belgii, jak odlišně se auto chovalo s novým zavěšením, Hamilton odpověděl: „Stejně jako předtím,“ řekl Hamilton, kterého cituje F1.com.

Když byl dále dotazován, zda by právě tento víkend mohl být tím, kdy tým objeví skutečný potenciál vozu, odpověděl: „Ne. Zítra budeme mít možnost to zavěšení otestovat a jsem si jistý, že se z toho něco naučíme. Zkusíme pochopit, jak ho doladit a jak z něj vytěžit výkon. Na simulátoru žádný rozdíl necítím, ale věřím, že na různých okruzích mohou být určité výhody. Myslím, že pozitivní pro mě bylo dorazit na filmovací den a vidět, že přicházejí nové díly, že dochází k vývoji.“

„Obecně jsme měli vylepšenou podlahu v Bahrajnu, ale pak trvalo dost dlouho, než jsme dostali další vylepšení – myslím, že to bylo až v Rakousku, takže z hlediska tempa to nebylo úplně to, co bych očekával.“

„Některé jiné týmy přivážejí malé díly prakticky každý víkend. Red Bull to dělá často, stejně tak například Mercedes, zatímco u nás to bývají spíše velké celky najednou. Prostě mě potěšilo vidět, že v továrně je skutečné úsilí, hodně změn. Vidět výsledky těchto změn chvíli trvá. Byl jsem vděčný, že máme nové díly. O víkendu se je pokusíme využít.“

Podobně opatrný byl také Charles Leclerc. „Bude to ten zásadní zlom? S tím bych byl opatrný,“ odpověděl Monačan. „Je to změna, a je to změna správným směrem.“

„Nemyslím si, že v autě teď máme něco, co by – i kdybychom dali ty nejlepší možné díly – přineslo tři nebo čtyři desetiny, které nám chybí oproti McLarenu, takže tohle samo o sobě nás zpět k vítězstvím nedostane.“

„Ale jsem si jistý, že je to jeden z prvků, který by nás mohl McLarenu přiblížit, protože jde správným směrem. O tom jsem přesvědčen. Nemyslím si ale, že to bude ta věc, která kompletně obrátí naši situaci z jednoho závodu na druhý.“

„Je to sprintový víkend, takže musíme být připraveni opravdu rychle. Máme také nové díly, u kterých budeme muset co nejdříve pochopit, jak fungují – ale z toho nemám velké obavy.“