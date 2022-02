Nové vozy se od sebe liší více, než FIA čekala. „Tikající bomba“ v nich ale není

Jeden z týmů to popsal přesně – vůz je zcela nový, zůstal jen volant a pedály.

Fanoušci se ale na nové monoposty zatím mohli podívat jen trochu větší klíčovou dírkou. Některé týmy ukázaly rendery, jiné přebarvený loňský showcar od F1. Další sice už dokonce testovaly, ale také jejich monoposty se v průběhu testů a před prvním závodem promění.

Před sezónou existovala obava, že kvůli restriktivním pravidlům, která mají snížit množství špinavého vzduchu za vozem, budou vozy stejné.

FIA toho viděla více než my. Týmy s federací konzultují legálnost svých svých řešení apod.

„Tu a tam jsme se dočkali několika překvapení,“ řekl Nikolas Tombazis pro Racer.

„V některých oblastech se vozy mezi sebou liší trochu více, než jsme očekávali. Myslím, že uvidíte mnohem více odlišností, než jste možná na začátku očekávali.“

Podle Tombazise ale nikdo nepřišel s řešením, které by mohlo poskytnout zjevnou výhodu.

„Bylo to relativně mírné – stále v rámci toho, co považujeme za zcela spravedlivý výklad pravidel. Neviděli jsme nic, co by se rovnalo dvojitému difuzoru nebo něčemu podobnému!“

Tombazis očekává, že se rozdíly časem zmenší, ale je přesvědčen, že se nedostaneme do bodu, kdy by byly vozy téměř stejné. Upozornil také, že podobné si byly vozy na startovním roštu už vloni.

„Myslím, že současná nová auta budou mít viditelnější odlišení z hlediska tvaru, alespoň zpočátku. Je jasné, že inženýři budou vzájemně hodnotit řešení svých vozů a snažit se pochopit, proč jsou auta toho druhého trochu odlišná. Myslím, že pravidla jsou napsána takovým způsobem, že konvergence bude rychlejší.“