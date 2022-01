Nové vozy podle nových pravidel: Allison očekává, že to jeden až dva týmy pokazí

„Soubor pravidel je nejen enormní – pravidla jsou zhruba dvakrát větší než ta, která jim předcházela – ale všechna jsou téměř úplně odlišná od toho, co bylo před nimi,“ vysvětlil Allison ve videu zveřejněném Mercedesem.

Týmy také musely navrhovat svá auta v rámci rozpočtového stropu, který byl zaveden vloni. Vzhledem k rozsahu změn je „obtížné předvídat, jaké bude pořadí,“ připustil Allison.

„Ale je to úžasně vzrušující věc uvažovat právě proto, že to nikdo z nás neví. Všichni udělali to nejlepší, co mohli. Mluvím o každém v našem týmu, ale také o každém ve všech jiných týmech – uděláme to nejlepší a pokusíme se najít design a přístup, který bude šťastně vyhovovat této nové sadě pravidel. Na začátku této sezóny a v prvních závodech se všichni společně dozvíme, jak to dopadlo.“

„Dovedu si představit, že auta jsou tak nová a tak odlišná, že to jeden nebo dva týmy na startovním roštu udělají opravdu hodně špatně a v průběhu roku budou hodně trpět.“

„Také si dokážu představit, že každý z nás uvidí věci, se kterými jsme prostě nepočítali. Podíváme se na jiná auta a pomyslíme si: ‚Hmm, proč nás to nenapadlo?‘ Potom se budeme snažit o to, abychom se pokusili dostat tento nápad na náš vůz co nejrychleji, abychom se dostali nahoru z jakékoli pozice, ve které v prvním závodě budeme. Nebo, pokud budeme mít to štěstí, že budeme vepředu, tak abychom udrželi za sebou vlky, kteří se nás budou snažit dohnat.“