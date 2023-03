Nové týmy? Na startovním roštu by mohl být i genderově vyvážený tým bývalého šéfa BAR

FIA nedávno otevřela dveře novým zájemcům o vstup do formule 1. Kdo by se mohl za pár let objevit na startovním roštu?

Zájemci se mohou hlásit do konce dubna. Na konci výběrového řízení mohou být až dva nové týmy ale také žádný. Pravidla umožňují startovní rošt se 12 týmy, ale výběrovým řízením nemusí projít také žádný z uchazečů.

Provozovat tým F1 je díky rozpočtovému stropu i dalším opatřením nyní jednodušší, ale na nové uchazeče čeká kopec v podobě 200 milionů dolarů, který musí zaplatit stávajícím týmům – a ty dávají najevo, že to nestačí.

První zájemce je jasný – do F1 chce vstoupit Andretti ve spolupráci s Cadillacem. Pro rodící se tým už pracuje bývalý technický šéf Renaultu Nick Chester.

Druhým jménem je tým Panthera a třetím HiTech, který dnes působí ve formuli 2 a formuli 3.

Genderově vyvážený tým?

Podle Racingnews365 je zde ještě čtvrtý zájemce. Ve Švýcarsku se má rodit tým pod taktovkou Craiga Pollocka (na fotografii výše). Fanoušci formule 1 si toto jméno možná pamatují – Pollock působil jako manažér Jacquese Villeneuva a byl také zakladatelem a šéfem týmu BAR (British American Racing).

Nyní se chce Pollock vrátit na startovní rošt a to s týmem, který by mohl mít rovné zastoupení žen a mužů a to výhledově také v kokpitu – za předpokladu, že se objeví nějaká talentovaná dívka. S ohledem na rozvoj ženských sérií v poslední době to není nemožné.

Sponzoři nebo dokonce partneři týmu mají pocházet ze Saúdské Arábie, což by bylo více než paradoxní s ohledem na stav práv v této zemi.

„Je to stále ve velmi raných fázích,“ uvedl prezident saúdské federace motorsportu. „Existuje spousta studií proveditelnosti, je tu spousta věcí, které musíme ještě udělat a zvážit. Nyní je vstup do Formule 1 mnohem snazší , ale než přijmeme konečné rozhodnutí, musíme toho ještě hodně udělat. Doufám, že se nám podaří vyřešit spoustu věcí brzy a ne později, protože pozdější vstup do Formule 1 bude stát mnohem víc. Pozorně se díváme a máme velký zájem.“