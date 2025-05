Nové technické předpisy? Trochu děsivé, ale zároveň i zajímavé, říká Newey

Týmy i dodavatelé pohonných jednotek čekají v příštím roce zásadní změny. Výraznou proměnou projdou jak technické předpisy týkající se samotných monopostů, tak i pravidla v oblasti motorů.

Zatímco u vozů bude hlavní novinkou hojné využívání tzv. aktivní aerodynamiky, v případě pohonných jednotek půjde, oproti současnému stavu, o podstatné zvýšení vlivu elektrické složky výkonu.

Ke změnám se nyní pro web Astonu Martin vyjádřil jeho nový šéfkonstruktér Adrian Newey, který se ve svých předchozích angažmá podílel na zisku 12 triumfů v Poháru konstruktérů.

„Moje představy o předpisech pro rok 2026 jsou podobné těm, které jsem měl před příchodem regulí v roce 2022. Zpočátku jsem si myslel, že jsou předpisy tak normativní, že zde moc prostoru pro designéra nezbyde, ale pak začnete pronikat do detailů a uvědomíte si, že je zde více flexibility pro inovace a různé přístupy, než se na první pohled zdá,“ uvedl Newey.

„To se potvrdilo na začátku roku 2022, kdy se týmy vydaly opravdu zcela odlišnými směry. Nyní, po čtyřech sezonách, se týmy v tomto ohledu samozřejmě do značné míry sblížily, ale zpočátku tomu tak nebylo. Rozdíly mezi týmy jsou velké. Když vozy vypadají stejně a jediné, podle čeho je od sebe rozeznáte, je jejich zbarvení, je to trochu nuda,“ poznamenal dále velezkušený designér, který zároveň poukazuje na to, že změny, které se blíží, budou v jedné věci dost specifické.

„Co si pamatuji, tak je to poprvé, kdy se mění předpisy jak pro monoposty, tak i pro pohonné jednotky současně. To je na jednu stranu zajímavé, ale i trochu děsivé. Nová aerodynamická pravidla i předpisy pro PJ představují příležitosti. Očekával bych, že se objeví celá řada aerodynamických řešení a že pro začátek může dojít k rozdílům ve výkonnosti PJ napříč startovním polem,“ předpokládá Newey s tím, že by v oblasti motorů mohlo dojít k podobné situaci, jako v roce 2014.

V tomto kontextu připomeňme, že F1 tehdy přecházela na tzv. hybridní PJ, čehož Mercedes využil k zisku velké výkonnostní výhody.

Newey se však nechal slyšet, že má v Hondu, coby nového dodavatele PJ pro Aston Martin, důvěru.