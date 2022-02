Nové šokující důkazy proti Masimu? Nikoliv, jen bublající emoce

Zvukový záznam rozhovoru mezi Masim a sportovním ředitelem Red Bullu Jonathanem Wheatleym se rozšířil na sociálních sítích a vyvolal nový hněv mnoha fanoušků.

Má dokazovat, že Red Bull tlačil na Masiho, aby závod restartoval a ten, jak se z videa zdá, poslechl.

Ve skutečnosti nejde o nic nového. Video bylo na internetu oficiálně už po závodě, ale zapadlo... mnohem více se proslavila následná komunikace mezi Wolffem a Massim.

„Tahle auta o kolo zpět nemusíš pouštět, aby odjela celé kolo a zařadila se zpět na konec balíku. Stačí je pustit a můžeme závodit,“ řekl Wheatley Massimu před restartem.

Problém, který vyvolal pobouření, je, že Massi nakonec postupoval přesně tímto způsobem. Podle pravidel měl však pustit všechna auta o kolo zpět a jakmile by to udělal, měl safety car zůstat ještě jedno kolo a teprvé poté měl proběhnout restart. To by však byl už konec závodu a mistrem světa by se stal Hamilton.

Podle Martina Brundela nešlo o informaci, kterou by Masi nevěděl.

„Samozřejmě je to opravdu nepříjemné a spousta lidí je z toho nešťastná: fanoušci Hamiltona, fanoušci Mercedesu. A nemusíte být ani fanouškem Lewise Hamiltona, abyste si mysleli, že měl být navždy osminásobným mistrem světa, protože pro mě opravdu zásadní nařízení, které nebylo splněno, bylo, že safety car měl zajet na konci následujícího kola.“

Brundle však také připomenul, že týmy samy žádaly, aby závody nekončily pod safety carem.

Brundle se domnívá, že událost v Abú Dhabí ukázala, jak špatné bylo, že týmy mohly lobbovat přímo u ředitelství závodu.

„Nemůžeme, a víme, že se to změní, dopustit, aby se týmy navážely do rozhodčího, zatímco on se snaží dělat kritická rozhodnutí s auty na trati a maršály a zásahovými vozy.“

Skončí Masi?

FIA v pondělí předloží závěry svého vyšetřování Komisi F1. Další osud Michaela Masiho je nejistý. Sekretář FIA pro motorsport Peter Bayer nedávno naznačil, že by Masi mohl skončit. FIA také chystá změny – mimo jiné už zřejmě nebude možné, aby vedení týmů kontaktovalo během závodu přímo ředitele zvodu.

Včera se objevily spekulace, že by kandidátem na místo ředitele závodu mohl být Eduardo Freitas, který dnes působí jako ředitel závodu WEC.

Brundle si myslí, že pro Australana je obtížné pokračovat ve své funkci, protože by byl vystaven extrémní kontrole za každé rozhodnutí o Hamiltonovi.

„Plně podporuji Michaela Masiho. Myslím si, že bude bojovat o udržení této pozice. Potíž je v tom, že na něj bude upřena pozornost a každé jeho rozhodnutí bude analyzováno. Co se stane, když Lewis dostane trest? Bude k němu shovívavý? Myslím, že je v neudržitelné situaci.“