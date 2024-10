Nové směsi jsou mechanicky odolnější, říká Pirelli po testu

90 minut trvající test byl ovlivněn červenými vlajkami po nehodě Russella, ale program se nakonec více méně podařilo splnit.

V akci byly směsi C4, C5 a C6 – tedy ty nejměkčí a to včetně nové C6, kterou bychom mohli vidět třeba na městských tratích.

„Nashromáždili jsme spoustu dat, protože se nestává často, aby 20 vozů jezdilo ve stejných podmínkách a porovnávaly se různé možnosti najednou,“ řekl šéfinženýr Pirelli Simone Berra.

„Bude to vyžadovat přesnou analýzu, ale přesto se objevily první náznaky. Především můžeme říci, že nové směsi se obecně ukázaly být mechanicky odolnější než ty současné, což by mělo omezit fenomén drolení.“

„Když jsme se pustili hlouběji do detailů, viděli jsme několik poměrně slibných a vylepšených možností C4, a to jak z hlediska výkonu, tak z hlediska degradace. Co se týče C5, existují řešení, u kterých se zdá, že degradaci omezují více, zatímco u C6 existuje jedno, které se zdá být jednoznačně lepší, ale musíme se podívat, jak ho v nabídce pro rok 2025 umístit ve srovnání s C5.“