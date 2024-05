Nové šasi mi pomohlo, tvrdí Ricciardo

Daniel Ricciardo neprožil dobrý vstup do sezony, když se především v prvních čtyřech závodech velmi trápil.

Před závodem v Šanghaji však od týmu obdržel nové šasi a jeho výkony se rázem zlepšily. Lépe se Ricciardovi vedlo nejen v Číně, ale hlavně v sobotním sprintu v Miami, kde uhájil čtvrtou příčku a připsal si tak první body v sezoně.

Australan tvrdí, že výměna šasi měla v jeho případě rozhodně pozitivní dopad.

„V prvních závodech jsme se snažili pochopit určité věci...S vozem jsem byl spokojen, ale časy na kolo byly tak trochu s otazníkem. V Číně jsme pak vyměnili šasi a i když by někdo mohl říct, že to nemohlo mít vliv, tak podle mě od té chvíle moje sezona nabrala velké obrátky. Určitě to bylo pozitivní,“ uvedl Ricciardo, kterého cituje web RaceFans.net.

„Stále se snažíme dostat z auta o trochu víc, ale nejde o nic konkrétního. Myslím, že já i Júki (Cunoda, pozn. red.), máme podobné poznatky,“ uzavřel vítěz osmi velkých cen.