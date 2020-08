Nové přátelé si tím asi neuděláme, říká Wolff po dominantní kvalifikaci

„Pokud se podíváte na sportovní týmy, jejich úspěch začne vyprchat nebo zmizí, když začnou být uspokojení. Začnou brát věci jako samozřejmost, nebo se začne tým rozpadat,“ řekl Wolff pro Channel 4.

„V současné době máme velmi silný tým, ve kterém jsme všichni jednotní. Máme stejné hodnoty a cíle a chceme zůstat spolu, ale to není záruka pro budoucnost.“

V kvalifikaci na Velkou cenu Velké Británie nadělily černé monoposty všem sekundu a více.

„Myslím, že si podobným výkonem neuděláme mnoho nových přátel. Útočí na nás na všech frontách a vše je zpochybňováno. Je to další boj, který musíme ustát, ale myslím, že dáváte přednost tomuhle, než aby vás lidé litovali.“

Mercedes má sice už roky náskok, ale vždy opakuje, že nemá nic jisté, čímž řadu fanoušků ještě více rozzlobí.

„Kdybychom měli tuhle mentalitu, nemyslím si, že bychom vyhráli šampionáty, které jsme vyhráli.“

„Jsme trvale sebekritičtí a vždy o sobě pochybujeme. Tohle je to, co nás tlačí vpřed. Dnešní kvalifikace byla velmi dobrá. Není k tomu co dodat. Jsem hrdý na práci týmu.“

„Ale zítra je závod a já doufám, že můžeme jít dál, zachováme si formu a dokončíme závod stejně šťastně, jako jsme to udělali v kvalifikaci.“

„Jedinou nevýhodou, kterou jsem viděl tento víkend, je to, že jsme nebyli tak konkurenceschopní, když se teploty zvýšily. Bude to téma, které bude třeba vzít v úvahu také příští týden, protože budeme mít další víkend s 30 °C ve Velké Británii a poté v Barceloně.“