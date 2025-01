Nové pokyny pro stewardy. Jezdcům hrozí za nevhodné chování mastné pokuty, zákaz činnosti i odebírání bodů

Max Verstappen vloni dostal za „vulgární výrazy“ veřejně prospěšné práce. Neurážel přitom soupeře a ani stewardy. Vulgární výraz použil na oficiální tiskové konferenci FIA pro popis svého vozu. Cunoda a Leclerc dostali pokuty.

FIA ve středu uveřejnila novou podobu Mezinárodního sportovního řádu, který platí pro všechny soutěže pod hlavičkou FIA. Jeho součástí je také příloha B, ve které jsou nově popsány tresty za některé nesportovní prohřešky. Jedná se o pokyny pro stewardy.

Struktura má dvě části. Ve vertikální jsou druhy prohřešků a v horizontální počet porušení. Pokud se jezdec v průběhu dvou let dopustí stejného prohřešku podruhé nebo dokonce potřetí, dostane vyšší trest.

Pokuty začínají na částce 10 tisíc euro (250 tisíc korun), ale jde pouze o základní sumu, která se může násobit. V případě světových šampionátů se násobí třemi, ale do této skupiny nepatří Formule 1, která má vlastní koeficient 4.

Trest může být udělen například (první řádek) za „Jakákoli slova, činy nebo písemnosti, které způsobily morální újmu nebo ztrátu FIA, jejím orgánům, členům nebo výkonným činitelům a obecněji zájmům motorsportu a hodnotám, které FIA hájí.“

Za první prohřešek je trest 10 tisíc euro, ale protože se u F1 násobí čtyřmi, tak je to 40 tisíc euro. Za druhý prohřešek v průběhu dvou let je ve F1 pokuta 80 tisíc euro a za třetí 120 tisíc euro plus zákaz činnosti na 1 měsíc a odečtení blíže neupřesněného počtu mistrovských bodů.

FIA může udělit trest také za „jakékoli veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti“, nebo za „obecné vytváření a zobrazování politických, náboženských a osobních prohlášení nebo komentářů, které jsou v rozporu s obecnou zásadou neutrality, kterou FIA prosazuje podle svých stanov, pokud je předem písemně neschválila FIA.“

Vadit může i nedodržení pokynů při oficiálních ceremoniálech.



Foto: FIA, příloha B Mezinárodního sportovního řádu (pdf)