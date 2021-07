Nové pohonné jednotky? Podle Wolffa stoupne podíl elektrické části

V sobotu se v Rakousku uskutečnila schůzka stávajících i potenciálních budoucích výrobců pohonných jednotek (Audi, Porsche) o podobě nových motorů pro rok 2025.

Oficiálně zatím víme, že nic nevíme. F1 a FIA vydaly jen krátké obecné prohlášení: „Dnes proběhla velmi pozitivní jednání se všemi současnými i potenciálními novými dodavateli pohonných jednotek o další fázi vývoje pohonných jednotek F1. Jednání budou pokračovat v následujících týdnech a po jejich skončení budou oznámeny další novinky.“

„Diskuse se vedla o tom, ‚co budeme dělat v budoucnu, pokud jde o motor‘, protože chceme ušetřit náklady, takže nechceme znovu vynalézat kolo,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Ale také chceme mít motor, který bude relevantní v letech 2025 až 2030, a nemůžeme být petrolheadi s řvoucími motory, když všichni očekávají, že budeme jezdit na elektřinu.“

„Takže tyto motory budou stále poháněny palivem. Zůstáváme u současného formátu V6, ale masivně se zvýší podíl elektrické složky.“

Současné pohonné jednotky F1 obsahují MGU-K a MGU-H, ale objevily se náznaky, že by F1 mohla od MGU-H upustit kvůli jeho nákladům a složitosti. Otevřelo by to prostor pro použití výkonnějšího kinetického motorgenerátoru.

Jednou z hlavních součástí nové generace hybridních motorů bude provoz na udržitelná paliva, což bude podle výrobců automobilů nesmírně důležité, protože automobily budou ještě mnoho let používat spalovací motory.

„V Evropě máme sice ambiciózní cíle, že do roku 2030 bude elektromobilita součástí našeho každodenního života, a já vidím, jak ambiciózní cíle si Mercedes klade, ale ve zbytku světa budeme mít miliony aut, která budou stále jezdit na palivo,“ řekl Wolff.

„Věříme, že například více než dva miliony vozů Mercedes na světě budou stále jezdit na palivo. Naše inovace jim tedy mohou pomoci při vývoji udržitelných paliv, ať už biopaliv nebo syntetických paliv.“

„Naše vozy budou do roku 2025 jezdit na 100 % udržitelná paliva, čímž přispějeme ke snížení emisí CO₂ na celém světě.“