Nové pneumatiky budou tvrdým oříškem, myslí si u Ferrari

Pirelli pro každý rok připravuje nové pneumatiky – souvisí to s tím, že se mění vozy a úroveň přítlaku.

Před více než rokem ale týmy nové pneumatiky odmítly, a tak se letos závodilo na těch loňských. Podobně to mělo být po odkladu 18palcových pneumatik také v příštím roce.

Pirelli ale nakonec provedlo úpravy. Pneumatiky jsou robustnější, ale o něco pomalejší a mají vliv na ovladatelnost vozu.

Jezdci si je mohli vyzkoušet v některých trénincích a nadšení jimi nebyli. Podle Pirelli i některých inženýrů to ale bylo tím, že vozy nebyly na nové pneumatiky připravené a nastavené. Inženýry tak čeká přes zimu spousta práce.

Úprava pneumatik přišla po defektech v Silverstonu. Pirelli současně usnadní situaci změna pravidel, která vozům odebere část přítlaku.

„Víme, že tyto pneumatiky jsou vyrobeny tak, aby zvyšovaly bezpečnost,“ uvedl sportovní šéf Pirelli Laurent Mekies.

„Všichni chceme bezpečnost, všichni chceme tlačit co nejvíce, aniž bychom se museli starat o bezpečnost pneumatik. Myslím, že to je to, co Pirelli udělalo.“

„Samozřejmě, že se jedná o pneumatiky s menší přilnavostí a nelíbí se nám, že jezdci mají menší přilnavost, ale pokud je to cena, kterou člověk musí zaplatit za bezpečnost, tak jsem si jistý, že je to v pořádku.“

„Složité je u těchto pneumatik to, že mají menší přilnavost, ale dochází tam také ke změnám při vyvážení v zatáčkách. V zimě to bude pravděpodobně docela tvrdý oříšek.“

Podle jezdců nové pneumatiky způsobují nedotáčivost a neřeší problém s přehříváním.

Týmy tak budou muset nové vozy, které vychází z těch letošních, upravit tak, aby co nejvíce vyhovovaly upraveným pneumatikám.

„Nejde jen o menší přilnavost, ale o to, že mají zcela odlišné vlastnosti. Z krátkodobého hlediska to bude téma. Budeme muset jezdcům hodně pomoci s jejich zvládnutím, ale to je v pořádku. Budeme mít alespoň nový rozhodující parametr do rovnice.“