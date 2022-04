Nové díly? Ferrari poveze do Miami spíše balíček pro nižší přítlak

Na otázku, zda se chystá nějaká zásadní aktualizace pro Miami, odpověděl Mattia Binotto pro Motorsport.com: „Ne, v Miami nebude hlavní. Ale přesto budeme mít na autě několik nových dílů.“

„Pokud jde o přítlak, Miami je vysokorychlostní trať v porovnání s těmi, na kterých jsme dosud byli. Budeme proto závodit s něčím trochu jiným.“

Šéf italské stáje věří, že Ferrari nasadí efektivní balíček. „... ale stejně tak víme, že Red Bull má také dobrý balík se středním / nízkým přítlakem a bude konkurenceschopný.“

Onboard z Miami

„Bude to úplně nová trať a nová výzva, docela zajímavá, a jsem na ni docela zvědavý.“

„Stále pracujeme na poskakování, které, jak vidíte, je dost viditelné. Trpěli jsme tím více než Red Bull a je tu také určitý výkonnostní potenciál, který se musíme pokusit odemknout.“

Jedním z klíčových výkonnostních rozdílů mezi Red Bullem a Ferrari byla letos maximální rychlost.

Na začátku sezóny bylo Ferrari lepší ve zrychlení a v zatáčkách s nízkou / střední rychlostí, zatímco Red Bull měl výhodu ve vysokorychlostních zatáčkách a na konci rovinek.

„Pokud se podívám na Džiddu, určitě byli mnohem rychlejší. Když se podívám na Bahrajn, tam byl určitě silný efekt DRS a způsob, jakým nás doháněli na rovinkách, byl výrazný.“

„Ale když se pak podívám na Austrálii, myslím, že tam nasadili přítlak a rychlost obou vozů byla velmi podobná.“

„Když se podíváte na zadní křídla, která mají, určitě zvýšili úroveň přítlaku. A myslím si, že když jedeme s podobnými křídly, jsme i z hlediska rychlosti dost blízko. Nemyslím, že by tam byl nějaký velký rozdíl.“

„Víme, že můžeme naše křídla vylepšit, aby byla účinnější, ale neočekávám, že by to byl na některých okruzích problém.“

„Určitě budeme mít nová křídla pro středně nízký přítlak i na dalších závodech, když to bude potřeba. A pak už je to jen otázka kompromisu v tom, co je podle vás nejlepší nejen z hlediska času na kolo v kvalifikaci, ale i závodního tempa a degradace pneumatik.“

„Byly závody, kdy si myslím, že naše volba byla správná. Ale myslím si, že tohle je skvělé. Skutečnost, že oba týmy mohou mít různá řešení, různá nastavení a možnosti, dělá každý závod velkolepým.“