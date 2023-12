Nové auto bude zcela odlišné, říká Wolff

„Pokud jde o sezónu mimo závodní dráhu, sport si vede komerčně velmi dobře,“ řekl Wolff, kterého cituje RacingNews365.

„Z pozice šéfa týmu byla sportovní stránka těžká, protože vloni jsme dlouho nechápali, proč je naše auto tak špatné. Letos to sice nebylo tolik lovení v temnotách, ale nedokázali jsme z toho vytěžit výsledky v závodech.“

„Myslím, že zejména v Austinu jsme mohli mít vítězství, ale udělali jsme chyby, měli jsme špatný víkend v Brazílii, kde si můžeme zrekonstruovat, co se stalo, a nebylo to něco, co by se mělo špičkovému týmu stávat.“

„V Singapuru jsme také měli nejrychlejší auto, ale výsledky to neukazují. Byl to rok, ve kterém jsme se s autem posunuli vpřed a také o pochopení některých věcí pro příští rok.“

„Budeme mít jiné šasi, jinou aerodynamiku, jinou charakteristiku, jiné zavěšení a všechno, co můžeme změnit, tak změníme.“

„Zatím jsou výsledky ve virtuálním světě pozitivní, ale musíme být opatrní, pokud jde o řízení našich očekávání. Potřebujeme takový krok, abychom dohnali ztrátu a mohli bojovat o šampionát, ale samozřejmě pokud uděláte radikální krok, znamená to spoustu nových poznatků.“