Nováčka Racing Bulls proslavila týmová rádia. Možná jsem méně agresivní, než si lidé myslí, říká Hadjar

„Někteří jezdci říkají: ‚Když sklopím hledí, jsem jiný člověk, jiné zvíře‘,“ řekl Hadjar pro web F1.com.

„Upřímně řečeno, když řídím, cítím se opravdu vyrovnaný. Jsem si vědom nebezpečí. Neřekl bych, že jsem jiný než mimo vůz.“

„Možná jsem méně agresivní, než si lidé myslí. Ve vysílačce ale samozřejmě vypadám jako opravdu naštvaný chlapík. Vím, že mám v sobě vášeň, o tom není pochyb, a někdy i hněv.“

Hadjar se ve F2 proslavil několika velkými „výbuchy“ emocí. Jeden z nich přišel v Monaku. Hadjar si jel pro vítězství, ale byl vyhlášen virtuální safety car a Zak O’Sullivan toho stihl využít a zajet do boxů. Vrátil se pak na prázdnou trať a nakonec si dojel pro vítězství.

„Byl to velmi náročný den,“ řekl Hadjar. „Když vyskočíte z auta po tak náročném závodě, čeká na vás Helmut Marko, který chce vysvětlení.“

„Někdy jste neudělali nic špatně, ale je to opravdu komplikovaná situace. Navíc je fakt, že jste sami zklamaní.“

„Bohužel to není úplně individuální sport, je v tom mnohem víc, takže je třeba být hodně psychicky připraven.“

Australský obrat

Hadjarova kariéra ve F2 nebyla snadná. V prvním roce skončil až na 14. místě. „Měli jasno – byla to poslední šance, jak se dostat do F1,“ řekl Hadjar o Red Bullu a loňské sezóně. Vloni přestoupil do Camposu.

„Dali mě do Camposu, rozhodli o tom oni, ale když jsem se pak podíval na sezónu a předchozí roky, viděl jsem v týmu opravdu potenciál. Říkal jsem si, že (se silnějším jezdcem) by možná mohli odjet dobré závody.“

Start sezóny ale nebyl dobrý. Kromě kolizí přišly také technické problémy.

„Začalo to opravdu špatně,“ řekl Hadjar. „Měl jsem skvělé tempo, ale výsledky nepřicházely.“

V Austrálii ale Hadjar vyhrál oba závody, i když ho o jedno vítězství připravila penalizace. Přesto šlo o obrat sezóny, ve které nakonec skončil druhý za Gabrielem Bortoletem.

„Myslel jsem si, že s F1 je v podstatě konec. Do konce zbývalo ještě hodně závodů, ale myslel jsem si, že už to neotočíme. Ve skutečnosti se nám to ale v Melbourne povedlo a měli jsme pak skvělou formu.“