Nováček potřebuje tři roky, říká Tost, který je s Cunodou spokojený

Cunoda zažil vzestupy i pády. Hned v prvním závodě bodoval. Pak ale několikrát boural v kvalifikaci, což samozřejmě ovlivní celý zbytek víkendu. V Rakousku zase Japonec dvakrát přejel bílou čáru na vjezdu do boxů, za což dostal dvakrát penalizaci pěti sekund. Pierre Gasly má na kontě 39 bodů, Júki Cunoda jen 9.

„Júki se opravdu dobře zlepšuje a celý proces jde jednoznačně správným směrem,“ řekl Franz Tost pro web F1.

„Nemůžete očekávat, že nováček bude umět od samého začátku všechno. Vždy říkám, že mladý jezdec potřebuje tři roky, aby pochopil tuto složitou formuli 1, která se stala mnohem složitější, než byla před lety.“

„S Júkim jsem velmi spokojený. Ukazuje fantastickou přirozenou rychlost a zlepšuje se den za dnem, trénink za tréninkem. Jsem docela optimistický, že uvidíme velmi dobrou druhou polovinu sezóny a že Júki bude úspěšný i v budoucnu.“

Tost také vysvětlil okolnosti Cunodovy nehody v první části kvalifikace na Grand Prix Francie.

„Když si vzpomenu na nehodu na Paul Ricardu, kde Júki havaroval, měli jsme ve třetím tréninku problémy s nedotáčivostí a rozhodli jsme se dát více předního křídla (zvýšit přítlak vpředu, pozn. redakce), abychom mohli zapracovat na předním zavěšení.“

„Přijel do zatáčky, zatočil a auto zareagovalo trochu více, než očekával, najelo na obrubníky a došlo také k nějaké změně směru větru a on boural. Tohle mladého jezdce nemůžete naučit, musí se v každé kvalifikaci učit, co má na této trati dělat, a proto jsou tak důležité zkušenosti.“

„Pro tyto mladé jezdce je opravdu těžké přijít do formule 1, protože na každé závodní trati o každém závodním víkendu tam jedou poprvé svou kvalifikaci. Samozřejmě se dá říct, že odjeli tři tréninky, musí vědět, kam mají jet, ale může zesílit vítr nebo přijde z jiného směru nebo je trať teplejší či chladnější.“

„Pohonná jednotka vám nedává jen výkon, ale pomáhá i při brzdění, s MGU-K a tak dále a tak dále. Mladý jezdec se to musí naučit. Na každé trati je jiný způsob, jakým může pohonnou jednotku využít. A jsou tam různé zatáčky, spousta věcí se mění.“

Cunoda nejspíše příští rok zůstane u AlphaTauri. Otázkou je, zda bude totéž platit pro Gaslyho, který nedávno přiznal, že má nabídky také z jiných týmů. Na konci roku mu končí smlouva.

„Nemohu mluvit o obsahu smluv. Jen vám řeknu, že doufám, že s námi bude i příští rok,“ dodal Tost.